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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.

«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без 

12 марта 2018, 08:57
Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик 
11 марта 2018, 01:35
Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту самарцев, которых актер Михаил Ефремов обматерил во время спектакля в Самаре. По словам парламентария, после подобной выходки необходимо ставить вопрос о принудительном лечении артиста от алкоголизма. Он уже готовит соответствующее письмо на имя 
9 марта 2018, 10:33
Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

В Самару приехали на гастроли артисты московского театра «Современник». Они покажут на сцене Самарского академического театра оперы и балета два спектакля. 7 марта - «Не становись чужим» (16+) нобелевского лауреата Гарольда Пинтера – история «странного, жестокого и смешного семейства», главу 

7 марта 2018, 12:19
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