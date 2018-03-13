Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столицы губернии.
«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре 7 марта и охарактеризовал поведение Михаила Ефремова как недопустимое», - написал Сергей Филиппов на своей странице в Facebook.
В письме Игорь Попов отмечает, что постановка пьесы Гарольда Пинтера позволяет о неоднозначности видения режиссером этого материала, и зрители имеют полное право не принимать подобную трактовку. При этом он подчеркивает, что этот факт не давал оснований актеру Михаилу Ефремову реагировать на реплики из зала. Манеру, в которой артист ответил зрителю. Попов счел совершенно недопустимой.
«Неприятен тот факт, что это было воспринято залом крайне неоднозначно. Театр ответит на каждое обращение зрителей, которые поступают или поступят в наш адрес, как положительные, так и отрицательные, о чем вы будете впоследствии проинформированы. Считаю, что серьезной ошибкой был выбор гастрольного репертуара», - пишет Игорь Попов.
Напомним, что инцидент во время спектакля с участием Михаила Ефремова произошел 7 марта. В соцесетях появились сообщения о том, что артист вышел на сцену в нетрезвом виде, а потом начал хамить зрителям, используя нецензурную лексику. Вскоре после этого разгорелся скандал, который вышел на федеральный уровень.
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