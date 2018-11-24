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Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью …
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7 ноября 2018, 12:54
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Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды
24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.
На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза …
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24 октября 2018, 10:49
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции
В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.
Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается …
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25 июля 2018, 11:45