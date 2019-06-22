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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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АвтоВАЗу разрешили «закрыться»

АвтоВАЗу разрешили «закрыться»

Центральный банк России освободил АвтоВАЗ от обязанности раскрывать информацию. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг", отмечается в сообщении регулятора. Постановление вступит в силу со дня внесения в единый госреестр юридических лиц сведений о 

28 мая 2019, 05:51
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ отзывает в России почти 33 тысячи машин модели Lada Largus из-за возможных проблем с тормозной системой, информирует Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года. В этих машинах возможно смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя, что может привести 

21 мая 2019, 05:00
Продажи автомобилей Lada растут

Продажи автомобилей Lada растут

По итогам первых четырех месяцев года продажи автомобилей Lada в России выросли почти на 4,5 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, информирует пресс-служба «АвтоВАЗа». Лидирующую позицию в апреле получила LADA Granta, раскуплено более 12 600 машин этого семейства, что 

8 мая 2019, 12:35
Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский 

4 апреля 2019, 05:48
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