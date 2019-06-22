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АвтоВАЗу разрешили «закрыться»
Центральный банк России освободил АвтоВАЗ от обязанности раскрывать информацию. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг", отмечается в сообщении регулятора. Постановление вступит в силу со дня внесения в единый госреестр юридических лиц сведений о …
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28 мая 2019, 05:51
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АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus
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21 мая 2019, 05:00
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Продажи автомобилей Lada растут
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8 мая 2019, 12:35
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Карлос Гон попросил власти Франции о защите
Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский …
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4 апреля 2019, 05:48
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