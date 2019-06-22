Карлос Гон попросил власти Франции о защите Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский …