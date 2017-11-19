Как уже рассказывала ТЕРРА
, в начале октября семейная пара из Новокуйбышевска попалась на изготовлении порнографических материалов. По данным местного издания gorodnsk63.ru
, супруги заливали отрывки любительских XXX-видео в Интернет, а за полные версии запрашивали с «любителей Hardcore-клубнички» по несколько тысяч рублей.
Сотрудники отдела Бюро специальных технических мероприятий (одна из задач которого - борьба с порнографией) вычислили парочку по «айпишнику», который и привел следователей в Новокуйбышевск.
Сотрудниками полиции по указанному факту была назначена проверка. В итоге Эксперты установили, что «данные материалы изготовлялись с целью продажи и относятся к порнографической продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов),
- пишет ProGorodSamara.ru
со ссылкой на МВД по Новокуйбышевску.
Таким образом, если дело все-таки дойдет до суда, то новокуйбышевским последователям Пьера Вудмана грозит до 6 лет тюрьмы.
К слову, сами же актеры ХХХ видео свою вину не признают. Парочка утверждает, что продавать свои любительские видео не хотели. Но как-то один их общий знакомый увидел на странице в одной из социальных сетей отрывок видео и предложил заплатить за продолжение. Молодые люди согласились.
Отметим, многие самарцы с негодованием восприняли уголовную перспективу по данному делу: «Воровать миллиардами не считается преступлением, а засветить свою личную голую …, причем не в общественном месте, а на спецсайте, найти который могут только особо интересующиеся, - прям уголовщина! В зазеркалье мы живем».
Кадр из фильма «Зак и Мири снимают порно» / «Zack and Miri Make a Porno», 2008.