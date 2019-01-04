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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»

Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов в своем «твиттере», дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.

«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным 
16 декабря 2017, 04:12
В Самаре открылись елочные базары

В Самаре открылись елочные базары

В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
 
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары 

14 декабря 2017, 09:02
Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

Названа дата открытия елочных базаров в Самаре

В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.

«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года 

9 ноября 2017, 09:13
В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок

В Самаре на улице Мориса Тореза образовались стихийные елочные свалки. Как передает Волга Ньюс. хвойные деревья валялись вдоль проезжей части и на газоне вчера вечером 1 января.

Несколько лесных красавиц лежало вблизи пересечения с улицей Энтузиастов, более крупная свалка 
2 января 2017, 05:11
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