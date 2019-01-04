Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!» в своем «твиттере», дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.



«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным … Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным