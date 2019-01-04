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Перейти на искусственные елки призвали в самарском Минлесхозе: «Давайте беречь природу!»
Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов в своем «твиттере», дабы беречь природу, призвал жителей региона на Новый год ставить дома не настоящие, а искусственные елки.
«Предлагаю всем жителям Самарской области, неравнодушным …
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16 декабря 2017, 04:12
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В Самаре открылись елочные базары
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14 декабря 2017, 09:02
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Названа дата открытия елочных базаров в Самаре
В Самаре готовятся к сезону елочных базаров. Муниципальное предприятие "Ярмарки Самары" начало принимать заявки от местных предпринимателей на получение права торговли хвойными деревьями, сообщили в мэрии.
«Прием заявлений осуществляет муниципальное предприятие городского округа самара «Ярмарки Самары» до 15 ноября 2017 года …
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9 ноября 2017, 09:13
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В Самаре на Мориса Тореза появились стихийные свалки елок
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2 января 2017, 05:11