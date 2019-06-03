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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
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3 июня 2019, 08:44
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников
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26 мая 2019, 09:09
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»
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7 мая 2019, 04:26
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Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек
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6 мая 2019, 04:38
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В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»
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3 мая 2019, 10:48
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«Датчики сработали на перегрев»: в Самаре эвакуировали людей из ТРК «Вива Лэнд»
В пятницу, 5 апреля, во второй половине дня эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Как сообщили в официальной группе молла, пожарные датчики сработали на небольшой перегрев масла в производственном цехе гипермаркета «Карусель».
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5 апреля 2019, 05:05
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Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили
Мама воспитанницы самарского детского сада №323 на улице Ставропольской Ольга Кузнецова сообщила в социальных сетях о нерушимой любви стоявшего на границе территории садика тополя и металлического забора, установленного еще в советское время.
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27 марта 2019, 08:29
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В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы
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21 марта 2019, 05:05
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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В Чапаевске пожарные тушат сухую траву на 5 га
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4 сентября 2018, 09:38
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»
Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения …
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5 мая 2018, 08:46
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