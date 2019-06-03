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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.

«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в 
3 июня 2019, 08:44
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

В субботу, 25 мая, из торгово-развлекательного центра «Московский», расположенного на 18 километре Московского шоссе в Самаре эвакуировали посетителей и персонал. Здание пришлось покинуть 517 самарцам. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:47 поступило сообщение о срабатывании 
26 мая 2019, 09:09
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»

В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»

7 мая в Самаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров. Речь идет о комплексах «Вива Лэнд», «Русь на Волге» и «Скала». По последним данным, эвакуация проводилась из-за сообщений о минированиях. В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что сообщений 
7 мая 2019, 04:26
Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

6 мая, в 15:53 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании в ТЦ «Мега». Система оповещения сработала в зоне гипермаркета «Ашан». Вызову автоматически был присвоен ранг «Пожар №2». На место выдвинулись люди и техника.

Когда сотрудники экстренной службы прибыли на 

6 мая 2019, 04:38
В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»

В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»

В пятницу, 3 мая, пришлось эвакуировать 300 сотрудников и посетителей одного из крупных самарских торгово-развлекательных центров. В 16:31 дежурному поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация на третьем этаже, в зоне фудкорта «Парк Хауса» на Московском шоссе. 
 
- Автоматически к 
3 мая 2019, 10:48
«Датчики сработали на перегрев»: в Самаре эвакуировали людей из ТРК «Вива Лэнд»

«Датчики сработали на перегрев»: в Самаре эвакуировали людей из ТРК «Вива Лэнд»

В пятницу, 5 апреля, во второй половине дня эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Как сообщили в официальной группе молла, пожарные датчики сработали на небольшой перегрев масла в производственном цехе гипермаркета «Карусель».

«Благодарим посетителей и 
5 апреля 2019, 05:05
Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили

Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили

Мама воспитанницы самарского детского сада №323 на улице Ставропольской Ольга Кузнецова сообщила в социальных сетях о нерушимой любви стоявшего на границе территории садика тополя и металлического забора, установленного еще в советское время.

пень на заборе
27 марта 2019, 08:29
В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

Депутаты Самарской губдумы обсудили проект обращения в министерство просвещения России. Речь об идее, по которой из детского сада смогут исключать малышей, которые долгое время не посещают учреждение.

- В условиях нехватки мест в детских садах эта тема стала особенно актуальна. 
21 марта 2019, 05:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
В Чапаевске пожарные тушат сухую траву на 5 га

В Чапаевске пожарные тушат сухую траву на 5 га

Около поселка Нагорный в Чапаевске пожарные тушат масштабное возгорание сухой травы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 19:00 3 сентября, на место выехали 26 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 8 единиц техники. Всего же в 
4 сентября 2018, 09:38
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения 
5 мая 2018, 08:46
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