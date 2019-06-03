В Чапаевске пожарные тушат сухую траву на 5 га … Около поселка Нагорный в Чапаевске пожарные тушат масштабное возгорание сухой травы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 19:00 3 сентября, на место выехали 26 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 8 единиц техники. Всего же в