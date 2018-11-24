СГАУ не согласен со Счетной палатой Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета Евгений Шахматов прокомментировал "ТЕРРЕ" скандал, в который оказался втянут вуз.

Напомним, на минувшей неделе глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что в результате проверки ведомства выяснилось: ни один из вузов, получающих соответствующие субсидии, до …