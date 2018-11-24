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Самарский ректор пригласил ООН в Самару
Ректор СГАУ Евгений Шахматов выступил на сессии научно-технического подкомитета управления ООН по вопросам космического пространства. Мероприятие прошло в столице Австрии - городе Вена.
Руководитель самарского вуза предлагает расширять сотрудничество с развивающимися странами по научно-образовательным проектам в области передовых космических …
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25 февраля 2016, 11:38
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СГАУ не согласен со Счетной палатой
Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета Евгений Шахматов прокомментировал "ТЕРРЕ" скандал, в который оказался втянут вуз.
Напомним, на минувшей неделе глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что в результате проверки ведомства выяснилось: ни один из вузов, получающих соответствующие субсидии, до …
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21 января 2016, 04:26
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В Самаре ученый совет объединенного университета выберут 13 ноября
Ученые советы двух самарских вузов – государственного университета (СамГУ) и аэрокосмического (СГАУ) провели совместное заседание. Обсуждалась процедура выборов состава ученого совета объединенного университета. Его определят на конференции, которую наметили на 13 ноября 2015 года. Всего в него войдут 95 человек.
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29 сентября 2015, 02:53
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Ректор СГАУ Евгений Шахматов отдал свой голос в Ленинском районе
Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета принял участие в голосовании в Энергетическом колледже. Там расположилась избирательная комиссия Ленинского района. Евгений Шахматов поделился с журналистами воспоминаниями: в 70-80 годы его мама - директор школы - была районным депутатом. Жители обращались к ней …
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14 сентября 2015, 04:44