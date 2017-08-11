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Бункер S

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Материалы по теме:

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за 

10 августа 2017, 11:41
За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет 

10 августа 2017, 10:00
Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

9 августа в Ленинском районном суде стартовал процесс по делу бывшего главврача больницы имени Пирогова Валерия Кириллова, уволенного с должности в конце апреля. 
10 августа 2017, 09:33
Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления 

9 августа 2017, 11:53
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские чиновники ищут, у кого занять 3,6 миллиарда рублей

Самарские власти попытаются занять 3 млрд 600 млн рублей на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению банка, который откроет городу кредитные линии, объявила мэрия. Аукцион представлен 7 лотами. Согласно 

25 июля 2017, 04:25
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Мэрия Самары наведет порядок в канализации

Самарская мэрия решила навести порядок в части своего коммунального хозяйства. А именно в дождевой канализации. Она объявила тендер на поиск организации, которая займется постановкой всех подобных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровый учет. Цена контракта - чуть более 15 

14 июля 2017, 10:51
В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

Молодая семья из Самары, оказавшаяся проездом в Сызрани, возмущена действиями сотрудников местного автовокзала.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, инцидент случился утром 2 января. Семью с 3-годовалым ребёнком, купившую билеты до Репьевки, настойчиво попросили покинуть отъезжающий автобус. По словам контролеров, на автовокзале 
4 января 2017, 05:27
В Самаре планируют открыть два пригородных автовокзала

В Самаре планируют открыть два пригородных автовокзала

В  Самаре в перспективе появятся ещё два пригородных автовокзала. Один планируется построить рядом со стадионом «Самара Арена», другой, возможно, откроют в одном из новых жилых районов - Южном городе или Волгаре. Автовокзалы позволят пассажирам экономить время при поездках в северные 
14 июля 2016, 11:29
Женщина-аноним сообщила полиции о бомбе на автовокзале Сызрани

Женщина-аноним сообщила полиции о бомбе на автовокзале Сызрани

Сегодня, 26 июня, в полицию Сызрани поступило сообщение о заминировании местного автовокзала на улице Московской. Об этом заявила позвонившая по телефону женщина. По её словам, в здании заложено взрывное устройство. Звонившая не представилась.

Полицейские оцепили автовокзал и эвакуировали из 
26 июня 2015, 11:38
Фэния Хакимова проиграла суд за землю перед самарским автовокзалом

Фэния Хакимова проиграла суд за землю перед самарским автовокзалом

Об этом сообщили в 11-м апелляционном арбитражном суде. ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области", президентом которого является Фэния Хакимова, пыталось обжаловать решение первой инстанции о признании недействительным договора купли-продажи земли перед зданием центрального автовокзала в Самаре. Напомним, что 22 мая 
11 июня 2015, 01:31
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