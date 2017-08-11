В Самаре в перспективе появятся ещё два пригородных автовокзала. Один планируется построить рядом со стадионом «Самара Арена», другой, возможно, откроют в одном из новых жилых районов - Южном городе или Волгаре. Автовокзалы позволят пассажирам экономить время при поездках в северные …