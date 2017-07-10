Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас идут в федеральном Минкульте. Центр современного искусства, который планируется разместить в обновленном объекте культурного наследия всероссийского значения, должен был получить уникальное здание в форме серпа и молота 1 декабря этого года. Что мешает ему открыться в срок?
Самарская область проведет перекладку инженерных коммуникаций Фабрики-кухни за свой счет. Федеральное софинансирование для этого не предусмотрено. Средства из региональной казны пойдут на замену старых труб водоснабжения и водоотведения, а также линий электропередачи. Главное, продолжить реконструкцию здания, которая стоит уже две недели.
Владимир Филипенко, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области:
- Сейчас, в данный момент, на Фабрике-кухне работы, кроме укрепления стен, санации стен, остановлены, поскольку, к сожалению, было выявлено значительное превышение объемов, видов работ, связанных с укреплением конструкции и заменой перекрытий. В контракте предусмотрено, что финансирование работ выполняется поэтапно - по факту выполненных объемов работ.
Отмена авансовой формы оплаты работ на объекте культурного наследия привела к тому, что только за демонтаж кровли здания Фабрики-кухни, который изначально графиком не был предусмотрен, рабочим, по данным "ТЕРРЫ", задолжали 400 тысяч рублей. Кредитоваться в ожидании поступления средств из бюджета бесконечно тоже нельзя, говорят в питерской компании «ЭТС», исполняющей контракт на сумму почти в 600 миллионов рублей. Там обещают, персонал вернется на объект в ближайшее время. Но, вероятно, произойдет это не раньше чем на следующей неделе. Нужно провести необходимые согласования изменений проекта. Только после этого заказчик сможет оплатить уже проведенные работы. В Минкульте сейчас обсуждается вариант дополнительного соглашения, согласно которому срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут с 1 декабря 2017-го на май следующего года. Еще полгода потребуется на благоустройство и оснащение Центра современного искусства, который развернется в стенах Фабрики-кухни.
Роман Коржов, директор Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства:
- Здесь будет огромное выставочное пространство с одной стороны. С другой стороны - большая общественная зона, два кино- и видеозала, творческие студии, медиатека, детское пространство, резиденция. Многие не понимают, что такое резиденция. Это место проживания художников, которые будут к нам приезжать из других городов, из других стран. Не только художников - кураторов, арт-критиков, искусствоведов. Будет такая полноценная художественная жизнь.
Несмотря на то, что сроки открытия Центра современного искусства пока не известны, его организаторы уже ведут работу над масштабным инаугурационным проектом, подробности которого пока держат в секрете.