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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

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2 июня 2017, 05:03
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.

Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы 

19 октября 2016, 12:52
В блогах: заброшенная мельница в Засамарской Слободе

В блогах: заброшенная мельница в Засамарской Слободе

Блогер chanych_85 побывал на заброшенной мельнице в Засамарской Слободе. "Если ехать из города по старому мосту через реку Самару, то с правой стороны можно увидеть большое и мрачное здание бывшей мельницы. Пятиэтажное строение издалека бросается в глаза. Здесь была 
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В Самаре разрушается памятник культуры - дом на Молодогвардейской

В Самаре разрушается памятник культуры - дом на Молодогвардейской

Прокуратура Самарского района провела проверку в сфере благоустройства при обслуживании многоквартирного дома в отношении МП «Жилсервис». Речь идет о здании особняка Матвеевых, который расположен по адресу: улица Молодогвардейская, 69. Он является одним из памятников культуры Самары. 
«В целях предотвращения дальнейшего 

13 мая 2016, 01:02
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