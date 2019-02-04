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Материалы по теме:

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
У ФАС возникли претензии к гордуме

У ФАС возникли претензии к гордуме

УФАС по Самарской области возбудило дело в отношении гордумы Самары. Ведомство уличило ее в нарушении закона о защите конкуренции. На действия депутатов пожаловался «Профсоюз предпринимателей Самарской области». Ему не понравилось решение об утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за 
17 января 2019, 10:03
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
29 ноября 2018, 09:00
Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. 

7 ноября 2018, 02:05
Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Молоко из будущего. В Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя молочной продукции за грязь, плесень и фальсификацию сроков изготовления товара. Компания "Красноярское молоко" проставляла на упаковках дату изготовления на день и даже на неделю вперед, говорится в сообщении 

1 ноября 2018, 11:37
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с 
22 июля 2018, 11:00
В Самаре мемориалы перейдут в муниципальную собственность

В Самаре мемориалы перейдут в муниципальную собственность

В областной столице планируется включить в список памятников, относящихся к муниципалитету, еще 126 объектов культурного наследия, сообщает администрация города. На сегодняшний день в этом реестре 147 памятников.
Памятники, скульптуры, мемориальные доски ранее содержались на пожертвования и за счет предприятий и 

14 августа 2014, 11:30
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