Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан и один из трех заместителей.
По мнению антимонопольщиков, чиновники нарушили Закон о защите конкуренции – они бесплатно передали коммерсантам нежилые помещения в Комсомольском и Центральном районах Автограда. Передача государственного или муниципального имущества частнику без проведения торгов дает ему определенные преимущества перед конкурентами. Следовательно, сделали вывод в ФАС, нарушена первая часть статьи 17.1 Федерального закона.
Наказание могло составить до 50 тысяч рублей, но чиновникам дали по минимуму – по 15 тысяч штрафа.
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