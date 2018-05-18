"Газпром" и компания CNPC заключили контракт о поставках газа в Китай. Документ подписан во время официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщает агентство "Прайм".

Стороны готовились к заключению контракта в течение нескольких лет. В октябре 2009 года ОАО "Газпром" …