2
11
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888       888     888                 8888888888  8888888888 
           888       888     888                 888         888        
           888       888     888                 888         888        
 888  888  88888b.   888888  88888b.   888  888  8888888     8888888    
 888  888  888 "88b  888     888 "88b  `Y8bd8P'  888         888        
 888  888  888  888  888     888  888    X88K    888         888        
 Y88b 888  888  888  Y88b.   888 d88P  .d8""8b.  888         888        
  "Y88888  888  888   "Y888  88888P"   888  888  888         888        
      888                                                               
 Y8b d88P                                                               
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.

Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый 

25 апреля 2018, 10:50
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители 

7 июля 2017, 10:20
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
В новый ипподром в Самаре вложат 1,3 млрд рублей

В новый ипподром в Самаре вложат 1,3 млрд рублей

Строительство нового ипподрома в Самаре профинансируют энергетики. Об этом было заявлено накануне, 3 сентября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Оно состоялось в Самарском академическом театре оперы и балета. 

На возведение спортобъекта потребуется 1,3 млрд рублей. Деньги вложит компания 

4 сентября 2014, 02:14

"Газпром" подписал контракт о поставках газа в Китай

"Газпром" и компания CNPC заключили контракт о поставках газа в Китай. Документ подписан во время официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщает агентство "Прайм".

Стороны готовились к заключению контракта в течение нескольких лет. В октябре 2009 года ОАО "Газпром" 

21 мая 2014, 04:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх