ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного органа, в 2011 году губернатор Владимир Артяков и «газпромовская дочка» составили план по постройке новых газораспределительных систем и развитию старых. Глава региона тогда внес корректировки в документ без уведомления Средневолжской газовой компании. ФАС установила, что у СВГК были замечания к плану, которые она передала в областное Минэнерго, но они не были учтены. По мнению регулятора, таким образом регион и монополия пытались расширить долю «Газпрома» на местном рынке, забрав потребителей у СВГК. В мае прошлого года ФАС признала губернатора, Минэнерго, «Газпром» и «Газпром межрегионгаз» нарушившими закон о защите конкуренции. «Газпром» обжаловал решение суда. Служители Фемиды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что заключение и реализация вышесказанного соглашения «не обусловлены какими-либо объективными причинами и не имеют под собой технической, экономической или иной необходимости».
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4 сентября 2014, 02:14
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