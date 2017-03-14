Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля холдинга сократилась с 74,5 до 64,6 процента. Сейчас общий долг АвтоВАЗа перед акционерами составляет порядка 85 млрд рублей, из которых 51 приходится на Ростех, 34 - на альянс. Кроме того, АвтоВАЗ имеет долги перед рядом банков и нарушил ковенанты по ряду кредитов. Ожидается, что Alliance Rostec Auto B.V по итогам реструктуризации долга через допэмиссию и его конвертацию в ценные бумаги получит порядка 95 процентов компании.
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28 февраля 2017, 05:15
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В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»
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7 сентября 2016, 01:24
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АвтоВАЗ проведет дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей
Совет директоров АвтоВАЗа принял решение о необходимости провести дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей. Вопрос рекапитализации компании теперь должен быть рассмотрен на чрезвычайном общем собрании акционеров, которое назначено на 10 октября. Старт открытой подписки на ценные бумаги автогиганта позволит …
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5 сентября 2016, 02:16
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В Екатеринбурге представили первый распечатанный на 3D-принтере беспилотник
Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке «Иннопром-2016» первый отечественный беспилотник-разведчик, изготовленный на 3d-принтере. Об этом сообщают российские информагентства.
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11 июля 2016, 12:09
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Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре
Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех".
Открывая заседание, первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, …
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6 мая 2016, 04:29
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АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей
АвтоВАЗ получит инвестиции от своих главных акционеров – госконцерна "Ростех" и альянса Renault-Nissan - в равных долях, пишут «Известия». Кроме того, автозавод также может получить доппомощь со стороны Минпромторга России. Объем финансирования пока не раскрывается, но, по данным близкого
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15 февраля 2016, 11:11
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Альянс Renault-Nissan не собирается уходить с российского авторынка
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22 января 2016, 05:59
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На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок
На автозаводе отмечают, что остановка соответствующей линии конвейера была вынужденной и произошла по вине поставщиков комплектующих. В частности, тольяттинцы винят в случившемся нижегородскую группу компаний, отвечающую за детали для зеркал. Произошедшее затронет в первую очередь авто, которые отечественный автогигант делает …
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15 октября 2015, 11:15
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АвтоВАЗ создал академию для переподготовки дилеров Lada
С сентября 2015 года «Lada Академия» начала свою работу, сообщает АвтоВАЗ. Все дилеры компании пройдут переподготовку в соответствии со стандартами и требованиями франко-японского партнера АвтоВАЗ – альянса Renault-Nissan.
После блока тренингов все сотрудники дилерских центров ВАЗа в обязательном порядке …
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21 сентября 2015, 12:47