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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Как рассказывают специалисты, беспилотный аппарат изготавливается в течение одного дня. Этот процесс сродни сборке конструктора. Беспилотник может осуществлять многократные разведывательные полеты.
Кроме того, 

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Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре

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АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

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На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок

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АвтоВАЗ создал академию для переподготовки дилеров Lada

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После блока тренингов все сотрудники дилерских центров ВАЗа в обязательном порядке 
21 сентября 2015, 12:47
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