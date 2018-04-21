Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных письмах в адрес руководителей предприятий торговой сети с указанием расчета стоимости услуг и финальной цены. Все эти документы размещались в отрытом доступе на дилерском портале. В итоге часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими показателями, что, посчитали в ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техобслуживанию автомобилей Лада. Дело возбуждено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
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