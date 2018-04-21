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Материалы по теме:

Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

19 апреля в Тольятти прибыли чешские путешественники профессор Пражского университета Питер Явурек и инженер автомобильного завода Skoda Филипп Фогель. Они завершили кругосветную поездку, в которую они отправились на 42-летнем ВАЗ-2101. За плечами двух мужчин остались 29 стран и 48500 километров.
20 апреля 2018, 02:00
На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля. Ровно 48 лет назад с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101. Именно эта легковушка, получившая в народе название «копейка», положила началу по-настоящему массовой автомобилизации СССР.

Примечательно, что в эти дни в Тольятти 
19 апреля 2018, 08:12
Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний 

7 марта 2018, 08:45
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали на 20 тысяч рублей директора муниципального предприятия «Благоустройство». Поводом для наказания стало нарушение закона о контрактной системе. Организация вовремя не опубликовала сведения об исполнении контракта в едином реестре, говорится в сообщении управления ФАС по Самарской области. Информация 

26 января 2018, 04:13
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