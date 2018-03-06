В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств собственного бюджета и частных инвесторов. За прошлый год в Самаре в ходе подготовки к ЧМ-2018 отремонтировали фасады 315 зданий – в их числе многоквартирные дома и объекты культурного наследия, указано в сообщении горадминистрации.
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