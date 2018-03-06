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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Суд не разрешил мэрии Самары вернуть 5 автобусов, приобретенных в лизинг

Продолжается скандальная эпопея с поставкой в Самару новых автобусов. История началась в конце 2015 года. Лизинговая компания, с которой был заключен муниципальный контракт, вовремя поставила только 38 автобусов из 43-х. В то же время, контракт финансировался из трех источников - 

1 февраля 2018, 07:03
В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В мэрии Самары состоялось совещание, посвященное развитию микрорайона Волгарь. Ожидается, что скоро из Волгаря в центр Самары можно будет доехать за 15 минут. Для этого предполагают пустить из микрорайона общественный транспорт к станции «Красный Кряжок», откуда можно будет без пробок 

18 января 2018, 10:15
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей

Дома в Ленинском районе украсят инновационными светильниками за 2,5 млн рублей

Дома в историческом центре Самары оснастят подсветкой за 2 500 000 рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Средства планируют взять из бюджета Ленинского района. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит доставить светодиодный дюралайт и смонтировать его на фасады. Шнуры с белыми инновационными 
17 октября 2017, 12:08
В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

Прокуратура Советского района осуществила выездную проверку 182-го муниципального детского сада. На работу дошкольного учреждения пожаловались родители.
 
Как оказалось, на территории садика не было никаких знаков, запрещающих курение, рядом со служебным входом была обнаружена консервная банка с бычками. При этом 
5 декабря 2016, 11:11
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
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