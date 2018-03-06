В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут В мэрии Самары состоялось совещание, посвященное развитию микрорайона Волгарь. Ожидается, что скоро из Волгаря в центр Самары можно будет доехать за 15 минут. Для этого предполагают пустить из микрорайона общественный транспорт к станции «Красный Кряжок», откуда можно будет без пробок …