Отменить обязательные медобследования перед поступлением в школу или высшее учебное заведение предложили в федеральном Минздраве. По мнению, чиновников, во-первых, это сэкономит бюджетные деньги, а во-вторых, уменьшит нагрузку на медиков. Кроме того, изменения предполагают сокращение плановых осмотров у узких специалистов, а также уменьшение числа клинических исследований, которые сейчас положены несовершеннолетним.
Знать все о здоровье своего девятимесячного сына молодая мама Светлана считает просто необходимым. Женщина делится: без консультаций врачей правильно растить ребенка было бы сложнее.
Светлана Чумак, молодая мама:
- Первый месяц к нам приходила врач сама, каждый день, медсестра. И все вопросы, которые у меня были (опять повторюсь-таки, что я первый раз стала мамой), на все ответили, ну а потом нам уже дали талоны к различным врачам, т.е. очередей почти нет, слава богу.
Сейчас, по правилам, все несовершеннолетние проходят три типа медицинских осмотров: профилактический, предварительный и периодический. Причем часть из них дублирует друг друга. Чиновники федерального Минздрава предлагают исключить повторяющиеся. Кроме того, посчитали, что только отмена медсправок в вузы позволила бы сэкономить более 4 млрд руб. Однако полностью исключать медицинские проверки детей перед поступлением в учебные заведения нельзя, объясняют медики.
Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Самары, зам. главврача по детству ГБУЗ ГКП №15 г.о. Самара:
- Если, например, это школа, то в этой форме определен режим, как быстро ребенок должен войти в этот коллектив, должен ли он проводить какие-то физпроцедуры, какие препараты он может принимать для того, чтобы не заболеть респираторными инфекциями, вот этот вот адаптационный период - все это расписывается в 26-й форме.
Кроме отмены обязательных медосмотров перед поступлением в учебные заведения, изменения предполагают и сокращение плановых исследований. В частности, хотят отменить медосмотры в 1 год 9 месяцев, 2 года 6 месяцев, а также исключить ряд анализов. Среди них, например, УЗИ головного мозга, которое медики относят к дифференциальной диагностике и оценивают как крайне важное. А вот осмотр годовалых малышей у психиатра, наоборот, часть специалистов не считает целесообразным.
Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Самары, зам. главврача по детству ГБУЗ ГКП №15 г.о. Самара:
- Конечно, мы постоянно обсуждали вопрос о том, как ребенка в год может осмотреть врач-психиатр. Потому что, для того чтобы психиатр оценил особенности психического развития ребенка, он должен как минимум вступать с ним в контакт, должна быть какая-то беседа, он должен оценить уровень интеллекта. Маленький ребенок, когда приходит на осмотр, от того, что он видит чужого человека, может либо замкнуться, либо, наоборот, получить атипичную реакцию.
А вот, например, прием у логопеда, который до 2012 года проходили малыши до детского сада, сейчас отменен. В любом случае, предложенные Минздравом изменения требуют доработки и анализа со стороны действующих медиков, считают эксперты.