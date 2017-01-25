Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время Относительно новое здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время. Правда, пока там будут функционировать только первые два этажа. Находиться на остальных может быть опасно для жизни. Есть проблемы …