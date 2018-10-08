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В выходные в Самаре пройдет фестиваль «404fest»
6 и 7 октября Самара станет самой настоящей IT-столицей страны. В ближайшие выходные в городе пройдет самый технологичный фестиваль года – «404fest», информационным партнером которого выступает телерадиокомпания «ТЕРРА».
Мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, соберет специалистов из самых разных областей IT-индустрий: …
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5 октября 2018, 11:02
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В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц
В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с …
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25 сентября 2018, 12:30
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре
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14 августа 2018, 02:21
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В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
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25 июля 2018, 01:25
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Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа
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24 июля 2018, 10:14
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«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»
На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.
«Мы работаем …
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23 июля 2018, 10:10
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Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете
Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …
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29 июня 2018, 05:13
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Разработчики Airbus показали воздушное такси
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27 февраля 2018, 08:29
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В этом году 404fest в Самаре не состоится
Одно из крупнейших в России IT-мероприятий - 404fest - в этом году в Самаре не состоится, сообщают его организаторы. Отмена фестиваля связана с переходным периодом. На самарской площадке форум проходил шесть лет. Ведущие топ-блогеры, программисты, специалисты в сфере IT-коммуникаций, интернет-продвижения …
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29 июля 2015, 08:14
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404 FEST: «ТЕРРА» делится впечатлениями
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7 октября 2014, 05:17
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"ТЕРРА" подарит жилетку Вассермана самому умному самарцу
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2 октября 2014, 01:23