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В выходные в Самаре пройдет фестиваль «404fest»

В выходные в Самаре пройдет фестиваль «404fest»

6 и 7 октября Самара станет самой настоящей IT-столицей страны. В ближайшие выходные в городе пройдет самый технологичный фестиваль года – «404fest», информационным партнером которого выступает телерадиокомпания  «ТЕРРА».

Мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, соберет специалистов из самых разных областей IT-индустрий: 

5 октября 2018, 11:02
В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с 

25 сентября 2018, 12:30
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа

Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа

Традиционный фестиваль «Жигулевская вишня» в этом году пройдет 11 августа. В этот раз организаторы решили несколько изменить место его проведения. Фестиваль развернется на поляне у школы и ДК «Родник» села Ширяево.

Главным событием фестиваля, конечно же, станет конкурс вишневого пирога с 

24 июля 2018, 10:14
«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

«Мы работаем 

23 июля 2018, 10:10
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
29 июня 2018, 05:13
Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики компании Airbus представили летающее такси. Аппарат уже прошел все испытания, и только после этого публике рассказали о его существовании. Летающее такси под брендом Vahana должно появиться на рынке уже в 2020 году.

Визуально аппарат чем-то напоминает квадрокоптер. Машина 
27 февраля 2018, 08:29
В этом году 404fest в Самаре не состоится

В этом году 404fest в Самаре не состоится

Одно из крупнейших в России IT-мероприятий - 404fest - в этом году в Самаре не состоится, сообщают его организаторы. Отмена фестиваля связана с переходным периодом. На самарской площадке форум проходил шесть лет. Ведущие топ-блогеры, программисты, специалисты в сфере IT-коммуникаций, интернет-продвижения 
29 июля 2015, 08:14
404 FEST: «ТЕРРА» делится впечатлениями

404 FEST: «ТЕРРА» делится впечатлениями

Что такое осень? Ответы «дождик», «слякоть», «золотая листва» и «теплый плед» не принимаются. Осень – это время,  когда «Заяц Несудьбы» выходит из онлайна в офлайн и собирает на фестивале «404» тех, кто тесно связан с дизайном, производством программного обеспечения, занимается 
7 октября 2014, 05:17

"ТЕРРА" подарит жилетку Вассермана самому умному самарцу

В  субботу, 4 октября, в Самаре стартует фестиваль 404fest. Светлые головы IT-сообщества со всей России соберутся  в отеле «Холидей Инн». За 2 дня в рамках фестиваля выступят более 50 спикеров. Среди них - журналист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных 
2 октября 2014, 01:23
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