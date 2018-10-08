6 и 7 октября Самара станет самой настоящей IT-столицей страны. В ближайшие выходные в городе пройдет самый технологичный фестиваль года – «404fest», информационным партнером которого выступает телерадиокомпания «ТЕРРА».

Мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, соберет специалистов из самых разных областей IT-индустрий: …