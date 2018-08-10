С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.
В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут участие более 80 человек, сообщает городская администрация.
Во время мероприятия пройдут мастер-классы по оркестровому музицированию, дирижированию, а также концерты, на одном из которых состоится мировая премьера Симфонической сюиты «Земля надежды» молодого композитора Нико Манагадзе, написанной по теме сирийского музыканта и общественного деятеля Мазена Н. Исса. Это произведение посвящено передаче копии Самарского знамени на авиабазу «Хмеймим» в Сирии в 2016 году. Фестиваль откроется в 19:00 13 августа.
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