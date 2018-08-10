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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду

Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду

В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих 
25 июля 2018, 01:48
В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В среду, 25 июля, в Самаре пройдет пятый городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он запланирован в сквере имени актера и поэта на Ленинградской, 71, в исторической части города. Начало фестиваля - в 18:00. Культовые песни 
23 июля 2018, 03:16
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
18 июля 2018, 03:31
Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла 
18 июля 2018, 09:21
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
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