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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской области подвели 

14 августа 2018, 05:57
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа

Фестиваль «Жигулевская вишня» пройдет 11 августа

Традиционный фестиваль «Жигулевская вишня» в этом году пройдет 11 августа. В этот раз организаторы решили несколько изменить место его проведения. Фестиваль развернется на поляне у школы и ДК «Родник» села Ширяево.

Главным событием фестиваля, конечно же, станет конкурс вишневого пирога с 

24 июля 2018, 10:14
«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

«Мы работаем 

23 июля 2018, 10:10
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат 

19 июля 2018, 04:18
Фестиваль уличных театров

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре

Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на 
12 июля 2018, 12:47
В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

Стало известно место проведения VII Международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». В 2017 году он состоится в парке Гагарина, сообщили организаторы мероприятия. Представления уличных актеров, художников и музыкантов будут проходить в течение двух дней – 26 и 27 августа.
26 июля 2017, 07:03
Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»

Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»

4 марта самарские артисты снова вышли на сцену телешоу «Минута славы» и успешно показали программу. В эфире одного из федеральных телеканалов театр «Пластилиновый дождь» представил пантомиму на ходулях.

«Пластилиновый дождь» показал номер, который носит название «Сон». Наши земляки вышли 
5 марта 2017, 04:19
В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе 
29 августа 2016, 05:48
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