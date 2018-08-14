Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами и артистами оригинального жанра. Открытие фестиваля приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Подробная программа «Пластилинового дождя» сейчас находится в разработке. Ее обещают разместить позднее.
Напомним, ранее сообщалось об отмене фестиваля. Организаторы объяснили этот шаг отсутствием необходимого финансирования.
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