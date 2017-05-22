Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, на площадку перед одним из торгово-развлекательных центров собрались сотни активных молодых людей. К услугам тех, кто пришел послушать современную музыку и развлечься, были вокальная площадка и сцена для реп-батлов. Самыми массовыми стали баталии на футбольном поле и стритбольном корте.
Виктор Нестеров, участник KFC батл по стритболу:
«В этих условиях команды абсолютно равны. Поэтому и играть интереснее».
Дмитрий Шакалинский, участник Чемпионата KFC по футболу:
«В дождь лучше, чем в солнечную погоду - не так жарко, хотя можно поскользнуться и неудачно сыграть. Цель есть - поехать в Барселону, сначала тут выиграть - потом поехать в Москву и победить там».
Самой необычной площадкой стал лекторий DFM. Он собрал представителей молодежи, которые мечтают стать героями эфира. Мастер-класс по ведению эфира и скорость реакции продемонстрировала Евгения Гуляева, которая в свое время с успехом закончила школу диджеев. Всего за несколько секунд из случайно выпавших слов она составила интересный рассказ.
Евгения Гуляева, ведущая DFM:
«Я подумала, ну как же мне быть без шнурков, нужно же обязательно иметь шнурки, чтобы потом не упасть с лошади. Потому что на лошади надо крепко держаться, чтобы потом допрыгать до кукурузного поля и съесть свою любимую кукурузу».
После Самары фестиваль спорта и музыки развернется в Новосибирске, Санкт-Петербурге, всего в турнире будут участвовать команды из 35 городов России и СНГ. Финальный этап пройдет в Москве. Оттуда победители финальных битв отправятся на отдых в Барселону.
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