Названы самые популярные у современной молодежи автомобили Молодые люди отдают предпочтение моделям Mercedes и Porsche. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Harris Poll среди автолюбителей, рожденных в 1981 году и позже.

Также в списке приоритетов находятся BMW, Genesis и Lexus. При этом аналитики оговариваются, что для …