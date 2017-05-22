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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Молодые люди отдают предпочтение моделям Mercedes и Porsche. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Harris Poll среди автолюбителей, рожденных в 1981 году и позже.
Также в списке приоритетов находятся BMW, Genesis и Lexus. При этом аналитики оговариваются, что для 

22 мая 2017, 10:21
Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

В процессе недавнего исследования ученые определили, каким видам спорта отдают предпочтение мужчины, любящие "сходить налево". Специалисты опросили порядка 2000 представителей сильного пола.
В анкете социологов было лишь 2 вопроса – изменяет ли респондент возлюбленной и какой вид спорта ему близок 

19 мая 2017, 09:23
В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти в скором времени возведут новый спортивный объект – «Немов Центр». Его построят в рамках подготовки Автограда к 50-летию выхода с конвейера первого автомобиля.
Уже в самые ближайшие дни городские власти должны определиться с местом, где возведут дворец, информирует 

19 мая 2017, 08:57
Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Британские ученые рассказали, чем опасен отказ от физкультуры

Даже кратковременный отказ от физических упражнений может стать причиной метаболических изменений. Так утверждают специалисты из Великобритании после ряда экспериментов.
По словам ученых, за двухнедельный перерыв в занятиях спортом могут появиться симптомы, заметно увеличивающие вероятность возникновения хронических недугов. В ходе исследований 

18 мая 2017, 05:06
Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс

Гостям фестиваля «Барабаны мира» покажут, как снимать стресс

С 23 по 25 июня близ Тольятти состоится 14-й фестиваль «Барабаны мира». Мероприятие пройдет на турбазе «Транспортник», что на Федоровских лугах.
Хедлайнером акции будет мировая легенда из Турции, виртуоз игры на дарбуке Мисирли Ахмет. Кроме того, запланировано выступление мастеров-перкуссионистов из 

17 мая 2017, 12:45
В Самаре стартовал джазовый фестиваль

В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017"

В Самаре в минувшие выходные стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017". Он проходит уже шестой раз, и в этом году получил статус международного. В областную столицу приехали музыканты из Франции и Люксембурга.
Самара на неделю превратилась в 

15 мая 2017, 02:21
В Самаре проходит Открытый турнир Самарской области среди юниоров по дзюдо

В Самаре проходит Открытый турнир Самарской области среди юниоров по дзюдо

Сегодня в самарском спорткомплексе "МТЛ-Арена" в 26-ой раз стартовал Открытый турнир Самарской области среди юниоров, посвященный памяти воинов, погибших в Афганистане. Более 200 спортсменов из Казахстана и самых разных регионов России, от Ульяновской области до Челябинской, по очереди выходят на 

12 мая 2017, 09:00
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Второй «ВолгаФест» пройдет в Самаре 11 и 12 июня

Организаторы межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» объявили даты проведения мероприятия в 2017 году. В Самаре он пройдет 11 и 12 июня. Место - вторая очередь набережной Волги. Фестиваль проводится второй год подряд. Главная тема «ВолгаФеста - 2017» - «Навигация на реке 

27 марта 2017, 03:19
Группа Cheese People сочиняет в Самаре новые песни на русском языке

Группа Cheese People сочиняет в Самаре новые песни на русском языке

Известная самарская группа Cheese People выпустит альбом на русском языке. Вокалистка Ольга Чубарова рассказала, что коллектив работает над новым материалом. После смерти Михаила Шимарова, который был композитором и аранжировщиком, группе пришлось полностью сменить концепцию, сообщает «Большая Деревня».
14 марта 2017, 02:48
Борис Бурдаев из «Братьев Грим» запустил проект Ufology

Борис Бурдаев из «Братьев Грим» запустил проект Ufology

Один из основателей самарской группы «Братья Грим» Борис Бурдаев презентовал свой новый синтипоп-проект Ufology.  В Сети опубликован макси-сингл «Сверхновая». Помимо заглавного трека, записаны песни «Мир желтого цвета» и «Марина». В тексте последней присутствует ненормативная лексика.

Напомним, самарские братья-близнецы Борис и Константин 

14 марта 2017, 01:36
В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит 

27 февраля 2017, 04:33
В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и 
21 февраля 2017, 09:54
Исследование: Современная молодежь боится взрослой жизни

Исследование: Современная молодежь боится взрослой жизни

Сотрудники Международного общества изучения поведенческого развития (IJBD) установили, что современные студенты не желают взрослеть. Всего в исследовании участвовали около ста учащихся.
Специалисты провели опрос обучающихся в настоящее время в вузах девушек и юношей. Их показатели сравнивали с данными тех, кому 

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