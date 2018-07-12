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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре
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6 июля 2018, 01:51
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре
В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.
Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 …
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16 мая 2018, 09:34
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В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира
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26 июля 2017, 07:03
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19
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В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»
Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе …
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29 августа 2016, 05:48
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«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре
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18 августа 2016, 04:07