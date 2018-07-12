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Материалы по теме:

В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самарской области. Напомним, что уже завтра на стадионе «Самара Арена» пройдет матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии. По предварительным прогнозам, в наш город приедут от 2 до 5,5 тысяч болельщиков скандинавской 
6 июля 2018, 01:51
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира

Стало известно место проведения VII Международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». В 2017 году он состоится в парке Гагарина, сообщили организаторы мероприятия. Представления уличных актеров, художников и музыкантов будут проходить в течение двух дней – 26 и 27 августа.
26 июля 2017, 07:03
Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»

Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»

4 марта самарские артисты снова вышли на сцену телешоу «Минута славы» и успешно показали программу. В эфире одного из федеральных телеканалов театр «Пластилиновый дождь» представил пантомиму на ходулях.

«Пластилиновый дождь» показал номер, который носит название «Сон». Наши земляки вышли 
5 марта 2017, 04:19
В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе 
29 августа 2016, 05:48
«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

27 и 28 августа в Самаре в Струковском саду пройдет шестой по счету фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». По словам организаторов в нем примут участие более полусотни коллективов из разных городов страны, а также из Европы, Южной Америки и Австралии.

«Уличные 

18 августа 2016, 04:07
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