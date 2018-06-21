24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».
Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. Среди них будут как стандартные модели, так и конструкции в виде сказочных героев и смайлов. Захватывающие полеты, любительские соревнования, дружеская атмосфера – все это и многое другое ожидает ребят.
Начало мероприятия в 09:30.
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