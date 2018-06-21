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Материалы по теме:

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и 

7 июня 2018, 05:50
Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По 
6 июня 2018, 03:55
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
28 мая 2018, 02:30
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
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