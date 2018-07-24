Традиционный фестиваль «Жигулевская вишня» в этом году пройдет 11 августа. В этот раз организаторы решили несколько изменить место его проведения. Фестиваль развернется на поляне у школы и ДК «Родник» села Ширяево.
Главным событием фестиваля, конечно же, станет конкурс вишневого пирога с последующей дегустацией, но этим все не ограничится. В программе также запланированы работа мастеров, конкурс «вишневого» костюма и многое другое.
Для удобства участников гастрономического праздника от въезда в Ширяево до места проведения будут курсировать фестивальные автобусы «Вишневое такси».
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