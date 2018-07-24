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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

«Мы работаем 

23 июля 2018, 10:10
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат 

19 июля 2018, 04:18
4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль  «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.

Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей 

18 июля 2018, 03:00
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, 
19 сентября 2017, 09:10
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
20 июня 2017, 07:57
В блогах: «Жигулевская вишня» опять не удалась

В блогах: «Жигулевская вишня» опять не удалась

В другой группе "ВК" - "Самара" - пожаловались, что с организацией фестиваля «Жигулевская вишня» опять возникли проблемы: "Накануне во всех СМИ сообщали, что граждане могут смело приезжать в живописное село и для их доставки будут организованы дополнительные рейсы. В 
15 августа 2016, 05:59
«Жигулевская вишня»: Власти опять не смогли нормально организовать работу фестиваля

«Жигулевская вишня»: Власти опять не смогли нормально организовать работу фестиваля

Власти Самарской области опять не смогли нормально организовать фестиваль «Жигулевская вишня», пишет портал 63.ru. Ранее сообщалось, что для доставки граждан в живописное село организуют дополнительные рейсы. Однако на практике все вышло по-другому. Вчера, 13 августа, на пристани в Ширяево 
14 августа 2016, 09:01
В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня - 2015»

В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня - 2015»

В пятницу, 14 августа, в селе Ширяево Самарской области откроется фестиваль «Жигулевская вишня - 2015». По традиции, там пройдет конкурс вишневых пирогов с дегустацией, ярмарка ремесленников и народные гуляния.

Кроме того, в этом году все желающие смогут принять участие 
13 августа 2015, 05:01
В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня»

В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня»

Сегодня, 15 августа, в селе Ширяево Самарской области стартует фестиваль «Жигулевская вишня». Всё происходящее на фестивале будет так или иначе связано с чествованием уникальной бещевской вишни, которая растет на известняках у подножья Жигулёвских гор.

В течение трех дней в Ширяево пройдут 

15 августа 2014, 01:01
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