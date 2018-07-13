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Материалы по теме:

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.

«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по 

9 июля 2018, 02:37
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».

Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. 

21 июня 2018, 02:51
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

В Самаре накануне матча сборных Австралии и Дании в рамках ЧМ-2018 состоится игра болельщиков этих национальных команд. Встреча фанатов состоится на набережной Волги на Первомайском спуске в среду, 20 июня, в 17 часов. А на следующий день 21 июня вместе 

19 июня 2018, 05:17
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
19 июня 2018, 09:49
«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

Всероссийский тур «Готов» (0+) в нашем городе! Масштабная акция в поддержку массового спорта при поддержке радиостанции «Русское Радио» пройдет в Самаре.
С мая по август жители 30 городов России смогут принять 
9 июня 2018, 09:24
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Вода опасна для здоровья: на девяти пляжах Самарской области лучше не купаться

Областной Роспотребнадзор провел анализ 178 проб воды, взятых в организованных местах для купания. Девять не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Тольятти опасны: пляжи Автозаводского и Центрального районов. В Самаре не стоит купаться: в районе ул. Советской Армии, в 

21 августа 2017, 09:02
В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
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