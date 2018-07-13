18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.
Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. За ходом матчей будут следить профессиональные судьи. Ежедневно на площадках будут проходить игры в разных номинациях. Участниками соревнований станут спортсмены-любители, игроки со стажем, профессионалы в различных возрастных категориях.
Для участников предусмотрены ценные награды. Призовой фонд фестиваля составляет полтора миллиона рублей.
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