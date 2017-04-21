Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
Аудит проводила "Профессиональная группа оценки". Рыночная стоимость имущества составила 1 миллиард 52 миллиона рублей, при этом по документам кредитного учреждения она была в 2 раза выше. В итоге оценки было установлено, что на балансе банка находится 164 объекта недвижимости, в том числе нежилые помещения, квартиры, земельные участки и даже автосалон. Их стоимость составила 591 миллион рублей. Еще 460 миллионов - это движимое имущество, в том числе легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.
Стоит отметить, что сумма требований кредиторов первой очереди составляет порядка 17 миллиардов рублей, из них уже выплачено более 3.5 миллиардов.
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