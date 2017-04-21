В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в тольяттинском «ФИА-банке» недостачу имущества на 520 миллионов рублей. Речь идет в основном об автомобилях, технике, мебели и других материальных ценностях.

На 167 млн рублей в банке не оказалось подтверждающих документов по кредитным и …