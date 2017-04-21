5
09
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  888888888   888  888       888           888    d8P        888 
 888   o   888  888         888  888   o   888           888   d8P         888 
 888  d8b  888  888         888  888  d8b  888           888  d8P          888 
 888 d888b 888  8888888b.   888  888 d888b 888  888d888  888d88K       .d88888 
 888d88888b888       "Y88b  888  888d88888b888  888P"    8888888b     d88" 888 
 88888P Y88888         888  888  88888P Y88888  888      888  Y88b    888  888 
 8888P   Y8888  Y88b  d88P  888  8888P   Y8888  888      888   Y88b   Y88b 888 
 888P     Y888   "Y8888P"   888  888P     Y888  888      888    Y88b   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Банк «Образование» остался без лицензии

Банк «Образование» остался без лицензии

Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.

В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной 

21 апреля 2017, 11:11
Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Какой самарский банк заработал больше всего в марте?

Самарские банки отчитались об итогах работы в марте. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги на депозитах, и большинство финансовых учреждений нарастили объемы вкладов.
На первом месте АктивКапитал Банк, на его счетах почти 21 миллиард рублей физлиц, на второй строчке Газбанк - 

19 апреля 2017, 02:01
Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в 

18 апреля 2017, 03:41
Кто покрывал «ФИА-Банк»?

Кто покрывал «ФИА-Банк»?

«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.

По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 
18 апреля 2017, 01:20
Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии

Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии

Самарский институт бизнеса и управления лишился права вести образовательную деятельность. Действие его лицензии приостановил Рособрнадзор. Радикальная мера применена по результатам проведенных в вузе проверок. Какие нарушения выявлены, ведомство не уточняет. Также лицензии "заморозили" у Пушкинского института технологии туризма, Курского индустриального 

3 марта 2017, 03:52
В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в тольяттинском «ФИА-банке» недостачу имущества на 520 миллионов рублей. Речь идет в основном об автомобилях, технике, мебели и других материальных ценностях.
На 167 млн рублей в банке не оказалось подтверждающих документов по кредитным и 
13 февраля 2017, 01:02
За

За "ФИА-Банк" отчитались

690 исков на общую сумму в 4 миллиарда 679 миллионов рублей предъявлено должникам "ФИА-Банка". Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, опубликованном на сайте "Агентства по страхованию вкладов".
10 января 2017, 07:03
Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. 

12 декабря 2016, 10:55
Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из

Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка"

Накануне стало известно, что тольяттинские полицейские завели уголовное дело  о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка". Статья -  "мошенничество в особо крупном размере". По данным прокуратуры автограда, деньги вывел некий  предприниматель, находившийся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.
По 

7 декабря 2016, 12:17
В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию

В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию

Более 50 российских банков могут лишиться лицензии. Так считают эксперты агентства «Эксперт РА». К этому может привести использование финансовыми организациями схем по кредитованию бизнеса их владельцев. С января 2017 года банкирам будет разрешено направлять на обеспечение родственных компаний не более 

22 ноября 2016, 03:14
Самарский комбинат «Родник» запустил производство

Самарский комбинат «Родник» запустил производство

Напомним, 27 июля Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на выпуск, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник". Лицензия за номером РА 003766 действует до 26 июля 2021 года. После этого предприятию было необходимо получить акцизные марки, которые поступили на завод в конце 

5 сентября 2016, 03:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна