Надземный переход через главную магистраль Самары построят на 16 километре Московского шоссе. Это район ТЦ «Интермебель», неподалеку от стадиона «Самара Арена», который строят для проведения матчей ЧМ-2018.

На разработку проекта сооружения потратят около 10 миллионов рублей. Документацию, согласно результатам торгов, разработает фирма …