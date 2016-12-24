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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

Появились изображения и видеовизуализация гостевых зон и футбольного поля на стадионе «Самара Арена». 

Увидеть, как будет выглядеть стадион «Самара Арена», можно на официальном сайте ФИФА. На нем открыт сервис, позволяющий узнать все о программе гостеприимства, оценить расположение зрительских 
16 декабря 2016, 06:20
Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.

Фетисов будет курировать вопросы подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.

В эти минуты в 

13 декабря 2016, 01:33
Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

В Самаре 1 апреля 2017 года начнут демонтировать рынок на пересечении Авроры и Аэродромной, заявили в гордепартаменте потребрынка и услуг. По словам чиновников, в этот день истекает договор на использование земельного участка под объект торговли. Планов продлевать документ нет.

В следующем 

30 ноября 2016, 02:15
В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре

В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре

Блогер taburent выложил проект реконструкции 4-й очереди набережной - от "КИНАПа" до Силикатного проезда. "Из плюсов: наконец-то пандус, новый фонтан, большая детская площадка; уберут киоски около "Ладьи", - пишет блогер. - Увы, не без минусов: появится широкая лестница под 
28 ноября 2016, 05:56
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»

Появилось фото самарской набережной без стелы «Ладья»

В Интернете появились фотографии четвертой очереди набережной Волги в Самаре, на которой нет стелы «Ладья». Снимки опубликованы на сайте «Табурент». 20-метровый монумент, посвященный 400-летию города, появился на Октябрьской набережной в 1986 году. Размещенные в сети снимки датированы 1970-1980-ми годами.
25 ноября 2016, 11:51
В Самаре построят надземный переход через Московское шоссе

В Самаре построят надземный переход через Московское шоссе

Надземный переход через главную магистраль Самары построят на 16 километре Московского шоссе. Это район ТЦ «Интермебель», неподалеку от стадиона «Самара Арена», который строят для проведения матчей ЧМ-2018.

На разработку проекта сооружения потратят около 10 миллионов рублей. Документацию, согласно результатам торгов, разработает фирма 

24 ноября 2016, 05:34
В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной

В Самаре демонтируют монумент «Ладья» на набережной

На реконструкцию четвертой очереди самарской набережной в районе "Ладьи" мэрия Самары готова выделить 660 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать плитку, ступеньки, ограждения. Скульптура будет разобрана. Затем ее восстановят заново.

Построят новый фонтан из гранита с тремя чашами и подсветкой 

24 ноября 2016, 03:52
FIFA включила стадион «Самара Арена» в «красную зону»

FIFA включила стадион «Самара Арена» в «красную зону»

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что стадион «Самара Арена», который строят в радиоцентре для матчей ЧМ-2018, вызывает у FIFA тревогу. Объект находится в «красной зоне», рассказал глава Минспорта на канале «Матч ТВ».

«Но у меня этот объект не вызывает 

18 октября 2016, 12:41
В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

Блогер taburent выложил фотоотчет о ходе реконструкции склона площади Славы. "Работы сейчас там ведутся, но не очень активно. Проектом предусмотрено размещение здесь фонтанов и амфитеатра. С высоты хорошо видно, где будут размещаться каскады. Старую лестницу заменили. Шагать стало комфортнее, 
23 сентября 2016, 09:00
В блогах: Ладья на самарской набережной разрушается

В блогах: Ладья на самарской набережной разрушается

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что одна из важнейших самарских городских достопримечательностей - Ладья на четвертой очереди набережной начала разрушаться. "По-моему, она сейчас находится в ужасном состоянии. Повсюду видны облупленная краска, темные пятна, отвалившиеся плиты и штукатурка. На днях узнала, 
8 августа 2016, 05:45
В Самаре в реконструкцию площади Славы вложат ещё 12 млн рублей

В Самаре в реконструкцию площади Славы вложат ещё 12 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о новом тендере по капитальному ремонту площади Славы в Самаре. За второй этап работ, который продлится 150 дней, из региональной казны заплатят 12 миллионов рублей. Будут проведены демонтажные работы, установят монолитные железобетонные конструкции лестницы, уложат 
28 июня 2016, 01:38
Ремонтом площади Славы займется ООО «ВолгаСтройКонсалт»

Ремонтом площади Славы займется ООО «ВолгаСтройКонсалт»

На спуске площади Славы начнется ремонт. Единственным участником тендера стало ООО «ВолгаСтройКонсалт». Компания проведет первый этап работ за 57 млн рублей. Это займет полгода. 

Фирме нужно организовать земляные и демонтажные работы. На спуске к Волжскому проспекту сделают новую лестницу со ступенями 

24 июня 2016, 05:41
В апреле делегация FIFA посетит стадион ЧМ-2018 в Самаре

В апреле делегация FIFA посетит стадион ЧМ-2018 в Самаре

Третий тур представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» по городам-организаторам ЧМ-2018 по футболу состоится в период с 4 по 14 апреля. Делегация проверит шесть спортивных арен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге и Сочи. Группу спортивных чиновников возглавляют гендиректор оргкомитета 
25 марта 2016, 03:43
Появилось видео о Самаре от FIFA

Появилось видео о Самаре от FIFA

В Интернете опубликовано пять роликов о Самаре, которые были сняты для видеожурнала FIFA Monthly в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Съемочная группа побывала на базе ФК «Крылья Советов» в Самаре и на стройплощадке стадиона «Самара-Арена», посетила матч самарской команды с «Кубанью», 
22 января 2016, 12:52
Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник национальной команды Италии Джорджо Кьеллини сообщил, что «сыграл» болевой синдром от укуса форварда команды Уругвая Луиса Суареса во время игры Мундиаля 2014 года. Про это американским СМИ поведал вице-президент Апелляционного суда FIFA Фернандо Митьянс.

«Кьеллини не пришел на 
25 сентября 2015, 09:54
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