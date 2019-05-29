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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
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28 мая 2019, 10:13
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу
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22 мая 2019, 07:10
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов
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20 мая 2019, 01:56
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти
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15 мая 2019, 03:16
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Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
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14 мая 2019, 08:25
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В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти
Компания «Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба». По ее данным, вброс некачественной жидкости в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства. Из-за вброса возбуждено уголовное дело, пишет rbc.ru. Хлорорганика загрязнила российскую нефть и это было …
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26 апреля 2019, 08:36
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