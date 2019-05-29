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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

Прокуратура просит посадить бывших руководителей завода «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев на 9 лет. А их коллегу Евгения Королева - на 8. В настоящее время в Комсомольском районном суде Автограда проходят прения сторон по уголовному делу о многомиллиардном хищении продукции 
22 мая 2019, 07:10
Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

В Самаре вынесли приговор местному жителю, у которого нашли настоящий арсенал оружия. Суд избрал ему наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее сотрудники Управления ФСБ России по 
21 мая 2019, 11:48
Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Самары, которая зарегистрировала в своей квартире 8 иностранных граждан. По версии следствия, она оформляла документы с октября прошлого года по январь нынешнего. Сейчас женщина стала фигурантом уголовного дела по ст. 
20 мая 2019, 01:56
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

В среду, 15 мая, Самарский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» - создателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву и бывшему гендиректору «Самаратранснефть-Терминала» Роману Ружечко. Их заочно арестовали на два месяца при экстрадиции с 
15 мая 2019, 03:16
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

15 мая Самарский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.
14 мая 2019, 08:25
В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти

В Самаре в нескольких офисах ищут причастных к вбросу «грязной» нефти

Компания «Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба». По ее данным, вброс некачественной жидкости в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства. Из-за вброса возбуждено уголовное дело, пишет rbc.ru. Хлорорганика загрязнила российскую нефть и это было 
26 апреля 2019, 08:36
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