Стало известно имя нового президента Грушинского клуба Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая.

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не … - Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не