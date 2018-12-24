Весной российского спортсмена Евгения Плющенко ожидает новая сложная операция. В первый раз травма спины дала о себе знать во время выступления фигуриста на Олимпиаде-2014. Тогда Евгений добровольно снялся с соревнований в личном первенстве. Весной того же года его прооперировали в …