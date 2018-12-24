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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград

Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград

В Ливерпуле (Великобритания) завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ИТФ). В соревнованиях приняли участие представители более 30 стран, в том числе Болгарии, Греции, Англии, Шотландии и Франции. В составе сборной России блестяще выступили спортсмены Самарской области.
Самарские спортсмены, в 
16 мая 2017, 07:01
Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы

Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы

В турецком городе Самсун 16 декабря стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет. После розыгрыша заключительных матчей группового этапа определились все участники плей-офф.

Сборная России, которую возглавляет тренер БК «Самара» Игорь Грачев, успешно преодолела групповой барьер. 

16 декабря в 

20 декабря 2016, 11:53
Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1

Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1

Сегодня в гостях у «Русского радио в Самаре» были актеры неподражаемого театра «Квартет И» Ростислав Хаит и Леонид Барац. Как выяснилось, шоумены - большие поклонники и знатоки футбола. Сразу после спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» 

20 июня 2016, 06:29
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла 1-й этап Кубка России в Самаре

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла 1-й этап Кубка России в Самаре

В Самаре в понедельник, 21 сентября, завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию. Победу одержала спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева, которой за короткую и вольную программу присудили 186,51 балла. Отметим, с фигуристкой работали два хореографа Стефан Ламбьель и Ришар 
22 сентября 2015, 08:47
Евгений Плющенко не выйдет на лёд в 2016 году из-за травмы позвоночника

Евгений Плющенко не выйдет на лёд в 2016 году из-за травмы позвоночника

Весной российского спортсмена Евгения Плющенко ожидает новая сложная операция. В первый раз травма спины дала о себе знать во время выступления фигуриста на Олимпиаде-2014. Тогда Евгений добровольно снялся с соревнований в личном первенстве. Весной того же года его прооперировали в 
15 сентября 2015, 04:53
Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

УЕФА лишила команду одного очка в отборочном турнире за протоптанный на газоне стадиона в Сплите знак свастики. Ее изображение было замечено представителями федерации футбола Италии во время отборочного матча с хорватами, который завершился со счетом 1:1.
 
Хорватские функционеры принесли 
23 июля 2015, 10:20
Фигурист Евгений Плющенко официально объявил о возобновлении карьеры

Фигурист Евгений Плющенко официально объявил о возобновлении карьеры

Сегодня, 17 апреля, олимпийский чемпион Сочи, прославленный российский фигурист Евгений Плющенко официально объявил о своем возвращении в спорт. Плющенко будет готовиться к сезону 2015-2016 и начнет тренировки уже в мае.
Его тренер Алексей Мишин заявил, что у Евгения «хватит здоровья 
17 апреля 2015, 07:56
Максим Ковтун во второй раз стал чемпионом России

Максим Ковтун во второй раз стал чемпионом России

Вчера, 26 декабря, Максим Ковтун стал обладателем золотой медали в национальном чемпионате по фигурному катанию.
В произвольной программе он стал лишь вторым, показав результат 173,38 балла. Он проиграл произвольную Сергею Воронову - 179,29.
Уверенно победить Ковтуну помогла победа в короткой 

27 декабря 2014, 03:35
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