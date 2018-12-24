|
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
|
24 декабря 2018, 05:34
|
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
|
24 декабря 2018, 05:20
|
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
|
24 декабря 2018, 05:00
|
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
|
24 декабря 2018, 04:43
|
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
|
24 декабря 2018, 04:01
|
Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград
В Ливерпуле (Великобритания) завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ИТФ). В соревнованиях приняли участие представители более 30 стран, в том числе Болгарии, Греции, Англии, Шотландии и Франции. В составе сборной России блестяще выступили спортсмены Самарской области.
Самарские спортсмены, в …
|
16 мая 2017, 07:01
|
Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы
В турецком городе Самсун 16 декабря стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет. После розыгрыша заключительных матчей группового этапа определились все участники плей-офф.
Сборная России, которую возглавляет тренер БК «Самара» Игорь Грачев, успешно преодолела групповой барьер.
16 декабря в …
|
20 декабря 2016, 11:53
|
Леонид Барац считает, что сборная России победит Уэльс со счетом 17:1
|
20 июня 2016, 06:29
|
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла 1-й этап Кубка России в Самаре
|
22 сентября 2015, 08:47
|
Евгений Плющенко не выйдет на лёд в 2016 году из-за травмы позвоночника
|
15 сентября 2015, 04:53
|
Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики
|
23 июля 2015, 10:20
|
Фигурист Евгений Плющенко официально объявил о возобновлении карьеры
|
17 апреля 2015, 07:56
|
Максим Ковтун во второй раз стал чемпионом России
|
27 декабря 2014, 03:35