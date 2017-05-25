Буквально В эти минуты в ресторане Mr. Hadson начинается гала-представление одного из самых престижных конкурсов красоты"Мисс Русское радио в Самаре". Организатор- телерадиокомпания "Терра". Гостей встречают очаровательные мимы, зал замер в ожидании грандиозного шоу. 10 финалисток несколько месяцев проходили тщательную подготовку и сегодня будут удивлять членов жюри и зрителей, чтобы завоевать их сердца. Победительница конкурса отправится представлять Самару на федеральный этап в Москву. Ну а пока- открытие гала-представления в Самаре. Организаторы подготовили обширную программу и много приятных сюрпризов. Следите за новостями с шоу на нашем портале