До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson.
Накануне конкурсантки побывали на радиостанции, приняли участие в программе "Стол заказов". Около часа самарские красавицы в прямом эфире отвечали на вопросы диджея и слушателей. Для многих из них это первый в жизни визит на радио.
Финалисток регионального этапа ждет еще один подарок. С 10 мая они по очереди будут вести прогноз погоды на телеканале ТЕРРА. В четверг каждая из них сделала пробную запись в студии.
Только одна из десяти девушек-финалисток будет представлять Самару на федеральном этапе «Мисс Русское Радио» в Москве. Выбирать самую эффектную будет экспертное жюри.
Впервые финалистки региональных этапов "Мисс "Русское радио" сами станут членами жюри - перед Всероссийским конкурсом они отправятся в Крым, где будут принимать участие в выборе крымских красавиц, а также в эксклюзивной фотосессии.
Телезрители и слушатели "Русского радио" определят участницу, которая получит приз и титул «Мисс Интернет» от организаторов конкурса. Голосование продолжается на сайте телерадиокомпании ТЕРРА. (http://www.trkterra.ru/actions/miss-russkoe-radio-2017
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