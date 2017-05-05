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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре» возвращается! Кастинг состоится 4 апреля. Принять участие могут девушки не моложе 18 лет.
 
На кастинг с собой нужно взять паспорт (для подтверждения возраста), купальник и туфли на высоком каблуке. Самарский этап состоится на одной 
24 марта 2017, 03:13
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
Тольяттинка поборется за титул самой красивой татарки мира, есть фото

Тольяттинка поборется за титул самой красивой татарки мира, есть фото

Сегодня, 3 сентября, в Челябинске состоится международный конкурс «Татар кызы - 2016» (Татарочка). Участие в нем примут 14 красавиц данной национальности из России, Латвии и Казахстана.
 
Как передает портал «Вслух.ру», Тюменскую область на конкурсе представит уроженка Тольятти, победительница 
3 сентября 2016, 04:33
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