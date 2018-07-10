В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.
Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему приходили подобные оповещения.
Организацию, рассылавшую сообщения, признали виновной в нарушении закона «О рекламе». В итоге ей было выдано предупреждение.
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