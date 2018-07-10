4
15
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре 

11 мая 2018, 10:46
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами 
25 января 2018, 12:50
Житель Самары пожаловался в ФАС на рекламу сети «Горилка»

Житель Самары пожаловался в ФАС на рекламу сети «Горилка»

Управление ФАС по Самарской области уличило компанию «Акцизная сеть» - оператора сети алкогольных магазинов «Горилка» - в нарушении закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела послужило обращение жителя Самары, который рассказал, что прошлым летом в эфире одной из радиостанций водочники 

29 декабря 2017, 09:06
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарская федеральная антимонопольная служба подтвердила факт нарушений при проведении торгов областным Минстроем. Речь идет о передаче прав на строительство жилья для обманутых дольщиков компании «Стройцентр», которая не имела опыта возведения многоквартирных домов. Как уже сообщала «ТЕРРА», застройщик должен был обеспечить 

9 октября 2017, 07:47
Чиновники не пустили бизнесменов на аукцион и были наказаны

Чиновники не пустили бизнесменов на аукцион и были наказаны

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение региональной антимонопольной службы оштрафовать сотрудников администрации Сызрани, которые не допустили нескольких подрядчиков к участию в аукционе на право капремонта водозабора. Ранее компании «СтройТрансСервис» и «РемСтройСпец» пожаловались в УФАС на действия комиссии при 

22 сентября 2017, 09:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх