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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

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18 августа 2017, 12:16
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