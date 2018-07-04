Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном имени и адресах электронной почты обозначение «Lada», сходное с товарным знаком, правообладателем которого является тольяттинский автозавод. По данным Палаты по патентным спорам, с 31 декабря 2004 года товарный знак «Lada» признан общеизвестным на территории России. АвтоВАЗ не представлял «Лада-Экспорт» разрешения на использование своего товарного знака «Lada» ни в латинском, ни кириллическом вариантах написания. Антимонопольным органом у фирмы были запрошены документы, однако в установленный законом срок, общество не представило необходимую информацию. «Лада-Экспорт» оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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