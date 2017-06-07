В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей пишет «КТВ Луч».



Львёнок, которого недавно приобрёл зоопарк, пока ведёт себя как ребёнок и живёт в доме хозяев. Здесь же живут маленький … В сызранском зоопарке «Птичья Дача» стали неразлучными друзьями двухмесячные енот Маша, львёнок Симба и обезьянка Майя,Львёнок, которого недавно приобрёл зоопарк, пока ведёт себя как ребёнок и живёт в доме хозяев. Здесь же живут маленький