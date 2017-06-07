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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей
В сызранском зоопарке «Птичья Дача» стали неразлучными друзьями двухмесячные енот Маша, львёнок Симба и обезьянка Майя, пишет «КТВ Луч».
Львёнок, которого недавно приобрёл зоопарк, пока ведёт себя как ребёнок и живёт в доме хозяев. Здесь же живут маленький …
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6 июня 2017, 11:08
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Росгвардия проверит оружие у сызранцев
С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере …
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5 июня 2017, 10:51
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии
На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона …
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23 мая 2017, 07:48
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Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ
Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru
Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия …
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18 июня 2016, 03:02
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ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ
Сегодня, 15 июня, руководство сызранского футбольного клуба "Сызрань-2003" обратилось к болельщикам на официальном сайте команды со следующим заявлением:
"Уважаемые болельщики!
Руководство футбольного клуба «Сызрань-2003» вынуждено сообщить, что в связи с отсутствием финансирования на сезон 2016-2017 гг., команда не …
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15 июня 2016, 10:40
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Сказки не получилось: "Сызрань-2003" выбыла из борьбы за Кубок России
Невероятная история побед клуба из Самарской области закончилась: оренбургский "Газовик" одержал победу над «Сызранью-2003» в матче 1/8 финала Кубка России, сообщает портал livesport.ru. Поединок, который прошел на сызранском стадионе «Кристалл», завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Подопечные Роберта Евдокимова …
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29 октября 2014, 10:42