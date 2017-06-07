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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей

В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей

В сызранском зоопарке «Птичья Дача» стали неразлучными друзьями двухмесячные енот Маша, львёнок Симба и обезьянка Майя, пишет «КТВ Луч».

Львёнок, которого недавно приобрёл зоопарк, пока ведёт себя как ребёнок и живёт в доме хозяев. Здесь же живут маленький 
6 июня 2017, 11:08
Росгвардия проверит оружие у сызранцев

Росгвардия проверит оружие у сызранцев

С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
 
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере 
5 июня 2017, 10:51
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
 
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона 
23 мая 2017, 07:48
Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия 
18 июня 2016, 03:02
ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ

ФК «Сызрань-2003» пропустит предстоящий сезон 2016/2017 в ПФЛ

Сегодня, 15 июня, руководство сызранского футбольного клуба "Сызрань-2003" обратилось к болельщикам на официальном сайте команды со следующим заявлением:

"Уважаемые болельщики!
Руководство футбольного клуба «Сызрань-2003» вынуждено сообщить, что в связи с отсутствием финансирования на сезон 2016-2017 гг., команда не 
15 июня 2016, 10:40
Сказки не получилось:

Сказки не получилось: "Сызрань-2003" выбыла из борьбы за Кубок России

Невероятная история побед клуба из Самарской области закончилась: оренбургский "Газовик" одержал победу над «Сызранью-2003» в матче 1/8 финала Кубка России, сообщает портал livesport.ru. Поединок, который прошел на сызранском стадионе «Кристалл», завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Подопечные Роберта Евдокимова 

29 октября 2014, 10:42
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