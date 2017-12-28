За сутки в Самарской области на двух пожарах погибли мужчина и женщина В областном управлении МЧС сообщили о двух пожарах, на которых погибли люди. Первое ЧП случилось рано утром во вторник, 27 октября. В селе Каралык Большеглушицкого района загорелся частный дом на улице Орловской. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Погиб 43-летний …