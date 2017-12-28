Флагшток Большеглушицкого района Самарской области внесен в «Книгу рекордов России». Его высота - 35 метров. Он стал рекордсменом как «самый высокий сельский флагшток», сообщили в региональном правительстве.
«Флагшток был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, и на нем гордо реет Государственный флаг Российской Федерации. Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире и занимает 19-е место», - указано в сообщении облправительства.
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