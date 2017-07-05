Как сэкономить на коммунальных платежах? С 1 июля в Самарской области подорожали коммунальные услуги. За водоснабжение теперь платить придется больше в среднем на 4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за тепловую энергию - на четыре с небольшим процента. Но при этом увеличение тарифов в …