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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

5 июля 2017, 03:43
Как сэкономить на коммунальных платежах?

Как сэкономить на коммунальных платежах?

С 1 июля в Самарской области подорожали коммунальные услуги. За водоснабжение теперь платить придется больше в среднем на 4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за тепловую энергию - на четыре с небольшим процента. Но при этом увеличение тарифов в 
3 июля 2017, 06:00
Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой  на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело 

3 июля 2017, 02:07
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе. 

Новая региональная программа, 

20 июня 2017, 06:21
В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов

В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов

С начала этого года в регионе успели завершить капремонт девяти домов. Сейчас в самом разгаре работы на 60-ти объектах. Всего в этом году планируют привести в порядок 1 тысячу 73 многоквартирных дома. Виды работ зависят от пожеланий жильцов. В 359 

16 февраля 2017, 02:16
В следующем году в Тольятти отремонтируют 80 многоквартирных домов

В следующем году в Тольятти отремонтируют 80 многоквартирных домов

В этом году в Автограде должны привести в порядок 349 домов. Сегодня в городе прошло совместное выездное совещание сотрудников министерства ЖКХ и депутатов губернской думы. В местном департаменте ЖКХ участники обсуждали ход реализации программы капремонта. Решалось, как поощрить исполнительных подрядчиков, 

30 ноября 2016, 11:38
Счетная палата Самарской области проверила работу регионального Фонда капремонта за последние 2,5 года

Счетная палата Самарской области проверила работу регионального Фонда капремонта за последние 2,5 года

Как известно, эта структура получает деньги от населения, в качестве коммунальных платежей, и из губернской казны -  в виде субсидий. Выяснилось, что Фонд тратил эти средства излишне расточительно. В частности, в программу капремонта включались здания, которые восстановлению не подлежат. Конечно, 

17 октября 2016, 02:51
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