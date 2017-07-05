Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Заем предполагалось взять под 11,25% годовых сроком на 43 месяца. За обслуживание кредита региональный оператор был готов заплатить 438 миллионов рублей, гасить заем предполагалось из средств, собираемых за счет взносов жителей области в фонд капремонта. Однако, как сообщается на портале госзакупок, банков, желающих поучаствовать в объявленном организацией конкурсе, так и не нашлось.
|
Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа
|
5 июля 2017, 03:43
|
Как сэкономить на коммунальных платежах?
|
3 июля 2017, 06:00
|
Нормативы на воду незаконны?
Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен …
|
3 июля 2017, 04:33
|
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ
|
3 июля 2017, 02:07
|
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена
Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе.
Новая региональная программа, …
|
20 июня 2017, 06:21
|
В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов
|
16 февраля 2017, 02:16
|
В следующем году в Тольятти отремонтируют 80 многоквартирных домов
В этом году в Автограде должны привести в порядок 349 домов. Сегодня в городе прошло совместное выездное совещание сотрудников министерства ЖКХ и депутатов губернской думы. В местном департаменте ЖКХ участники обсуждали ход реализации программы капремонта. Решалось, как поощрить исполнительных подрядчиков, …
|
30 ноября 2016, 11:38
|
Счетная палата Самарской области проверила работу регионального Фонда капремонта за последние 2,5 года
|
17 октября 2016, 02:51