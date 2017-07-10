5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. Согласно техзаданию, для областной столицы нужно изготовить 1 млн 575 тысяч платежек, для Сызрани - 544, для Новокуйбышевска - 528. Частично квитанции оплатит сам фонд из "собственных средств", частично - бюджет области. Пропорции не уточняются. Напомним, с марта этого года горожане в ряде районов стали получать единые листы от управляющих компаний и фонда капремонта. К слову, в последнее время ФКР находится в центре скандалов. Так, всего несколько дней назад провалилась очередная попытка фонда получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Средства планировалось потратить на капремонт домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу. А в апреле недовольство общественности вызвало изменение оператором критериев оценки первоочередности проведения работ в жилых домам. У многих сроки сдвинулись на 30-40 лет, то есть на 40-50-е годы. Сотни тысяч плательщиков до того времени просто не доживут.
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