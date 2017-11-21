Российский Фонд кино выделит по 5 миллионов рублей на модернизацию кинотеатров в двух малых городах Самарской области. Согласно приказу госорганизации, субсидии получат Кинельский «Центр культурного развития» и Октябрьский «Дом молодежных организаций». Деньги выделяются в рамках федерального проекта по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Всего поддержка будет оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны. Общий объем транша - 1 млрд рублей. Обязательным условием получения средств является демонстрация в дальнейшем фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
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