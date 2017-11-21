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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать

В Самаре выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать

Реконструкция цирка в Самаре на улице Молодогвардейской, похоже, откладывается. Деньги из казны на эти цели решили пока не тратить. Это следует из поправок к бюджету Самарской области, которые внесены в Самарскую губернскую думу.

В этом году для работ в 
10 ноября 2017, 04:19
Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет

Самарцы стали чаще переводить деньги другим людям через интернет — как с компьютеров, так и с мобильных устройств. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Денег». С начала 2017 года число переводов выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным 

23 октября 2017, 01:52
ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

С 12 октября Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Эти купюры более рельефны, специально для удобства слабовидящих граждан. Символы, которые на них изображены, были выбраны по итогам голосования. 200-рублевая банкнота зеленого цвета, на ней 
12 октября 2017, 01:15
Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Минфин внес законопроект с предложением запретить россиянам снимать средства с помощью анонимных электронных систем. Основной целью документа является совершенствование контроля за анонимными платежами, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко применяют преступники, в частности 

10 октября 2017, 09:13
Эротика и ужасы всех достали: россияне перестали ходить на такие фильмы

Эротика и ужасы всех достали: россияне перестали ходить на такие фильмы

Россияне теряют интерес к эротическим фильмам, боевикам, ужасам и детективам. Речь идет об их просмотре в кинотеатрах. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, за последние семь лет доля тех, кто смотрит на большом экране фильмы 

21 июня 2017, 08:00
В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм 
16 июня 2017, 12:35
Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы 
10 апреля 2017, 06:58
«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» 

7 апреля 2017, 11:14
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