В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта … Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает