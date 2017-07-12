Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% годовых. На обслуживание займов фонд был готов потратить чуть более 119 миллионов рублей. Полученные средства предполагалось потратить на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018.
Между тем, это была вторая попытка фонда получить заем на полмиллиарда рублей. Кроме того, как уже рассказывала Терра, организация дважды безуспешно объявляла торги на открытие кредитной линии на 1 миллиард 800 миллионов рублей на те же цели и с теми же условиями. За ее обслуживание региональный оператор был готов заплатить 438 миллионов рублей, гасить заем предполагалось из средств, собираемых за счет взносов жителей области в фонд капремонта. Однако, пока ни один банк работать на условиях, предлагаемых НКО, не готов.
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