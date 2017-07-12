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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров проинформировал журналистов, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей будет государственный герб. С 2016 года, напоминает он, уже вводятся в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации купюр будут 

7 июля 2017, 09:07
Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Во вторник, 4 июля, Банк России выпустит памятные монеты с Самарой. Они посвящены предстоящему ЧМ-2018, шесть матчей которого состоятся в нашем городе.

Номинал монеты – 3 рубля. Она изготовлена из серебра, проба 925. Достаточно крупная - диаметр «трешки» составит 
4 июля 2017, 10:03
В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает 
4 июля 2017, 09:20
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

Желающих одолжить Фонду капремонта не нашлось

"Фонд капитального ремонта" не смог взять кредит в 1 миллиард 800 миллионов рублей. На тендер, объявленный организацией, не было подано ни одной заявки. Такие данные содержатся на портале госзакупок.
Напомним, фонд собирался открыть невозобновляемую кредитную линию для того, чтобы провести 

21 июня 2017, 05:04
Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
Махлаи заработают на

Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"

Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству 

18 мая 2017, 04:00
AliExpress запустит в России продажи в кредит

AliExpress запустит в России продажи в кредит

Россияне с понедельника получат возможность приобретать товары на AliExpress в кредит и рассрочку. Отмечается, что РФ окажется первым рынком интернет-ритейлера КНР с такой опцией.
Как информирует ТАСС со ссылкой на представителей корпорации, на первых порах кредит станет доступен лишь для 

20 апреля 2017, 09:26
В Самаре кандидаты на пост главы Фонда капремонта завалили экзамен

В Самаре кандидаты на пост главы Фонда капремонта завалили экзамен

В Самаре признали несостоявшимся конкурс по выбору нового руководителя регионального Фонда капитального ремонта. Как сообщает областное министерство ЖКХ, ни один из четырех кандидатов не смог пройти тестирование на знание законодательства. На вакантное место претендовали исполняющий обязанности гендиректора фонда Сергей Тишин, 

13 мая 2016, 03:31
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