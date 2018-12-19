Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. К лету 2019-го, когда объект полностью введут в эксплуатацию, она будет самой крупной в России. А пока работает только ее первая очередь, мощности которой достаточно для того,