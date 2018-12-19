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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019
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19 декабря 2018, 12:22
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Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. …
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19 декабря 2018, 11:39
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«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция
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19 декабря 2018, 08:15
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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
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19 июля 2018, 12:25
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02