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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт почти 250 домов перенесли на следующий год. Работы отсрочили из-за длительных процедур согласования, недобросовестных подрядчиков и крайне низкой исполнительности рабочих, заявляют в губдуме. К настоящему моменту ремонт завершен только на 366 объектах на сумму 1 млрд 
19 декабря 2018, 12:22
Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. 
19 декабря 2018, 11:39
«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. К лету 2019-го, когда объект полностью введут в эксплуатацию, она будет самой крупной в России. А пока работает только ее первая очередь, мощности которой достаточно для того, 
19 декабря 2018, 08:15
Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт 
12 июля 2018, 11:23
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
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