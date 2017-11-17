Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей «Земский банк» предоставит фонду капитального ремонта Самарской области кредит в 150 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Деньги пойдут на подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. ФКР оплатит из этих средств капремонт домов, расположенных вдоль …