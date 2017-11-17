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Фонд капремонта заплатит больше
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27 сентября 2017, 11:42
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Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей
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11 августа 2017, 06:35
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В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
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27 июля 2017, 03:51
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В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта
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20 июля 2017, 09:08