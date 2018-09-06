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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В День города, 9 сентября, в Самаре состоится городской турнир по скейтбордингу. Он стартует в 14:00 в Струковском саду. Участники будут состязаться на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани, jam session, в игре «Game of SKATE» и получать 
6 сентября 2018, 09:19
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
16 августа 2018, 09:00
Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».

Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».

На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды 

27 июля 2018, 09:36
В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»

В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал у себя на странице в соцсети Фейсбук о Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», который будет проводиться уже в седьмой раз.

"В этом году 
6 июля 2018, 10:35
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге 

18 июля 2018, 09:21
Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».

О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

5 июля 2018, 09:25
«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

По итогам участия в пятом международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего - 2015» делегация "КамАЗа" вошла в десятку лучших в общекомандном зачёте. В 2016 году молодые специалисты компании планируют войти в тройку лидеров VI форума «Инженеры будущего». Для этого создана 

21 июня 2016, 10:30
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