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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
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6 сентября 2018, 10:04
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В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу
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6 сентября 2018, 09:19
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».
На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды …
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27 июля 2018, 09:36
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В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал у себя на странице в соцсети Фейсбук о Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», который будет проводиться уже в седьмой раз.
"В этом году …
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6 июля 2018, 10:35
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников
3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».
О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый …
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5 июля 2018, 09:25
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«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego
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21 июня 2016, 10:30