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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
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21 апреля 2017, 09:49
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В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
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20 апреля 2017, 11:20
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Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом
Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
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20 апреля 2017, 05:15
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Сызрань накроет штормом
Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая …
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20 апреля 2017, 11:21
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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
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20 апреля 2017, 10:46
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
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2 апреля 2017, 06:29
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
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20 февраля 2017, 09:37
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Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
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6 февраля 2017, 01:06
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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.
Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».
По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить …
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21 января 2017, 05:12