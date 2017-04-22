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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.

По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
21 апреля 2017, 09:49
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
Сызрань накроет штормом

Сызрань накроет штормом

Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая 
20 апреля 2017, 11:21
В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

Жители Тольятти сообщили о пробке в зеленой зоне города в сторону Центрального района. По словам очевидцев, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В кювет прямо рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту №93. О пострадавших не сообщается. Очевидцы 
20 апреля 2017, 10:46
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.

Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».

По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить 

21 января 2017, 05:12
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