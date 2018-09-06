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После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины
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31 августа 2018, 12:39
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25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре
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28 августа 2018, 10:11
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21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани
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27 августа 2018, 09:10
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2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали
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26 августа 2018, 02:36
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
На тушение возгорания прибыли …
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13 августа 2018, 09:47
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34