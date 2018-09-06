Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 …