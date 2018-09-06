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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины

После пожара в доме под Тольятти нашли тело мужчины

Ночью в пятницу, 31 августа, стало известно о пожаре на улице Набережной в  селе Хрящевка Ставропольского района. Примерно в 4:57 там вспыхнул частный дом, площадь пожара составила 100 кв.м., сообщили в региональном ГУ МЧС. На месте работали девять сотрудников оперативного 
31 августа 2018, 12:39
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

21 человек тушили горящую крышу на Переселенке в Сызрани

Ночью в понедельник, 27 августа, на улице Переселенка в Сызрани горел жилой дом. Сигнал поступил на пульт дежурного в 01:01. На место событий выехали 21 сотрудник оперативного ведомства и шесть единиц техники. Как оказалось, вспыхнула кровля жилого здания на площади 
27 августа 2018, 09:10
2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

По предварительным данным, сегодня, 26 августа, около 3-х часов ночи загорелся 2-этажны дом на улице Фрунзе.
 
Пламя охватило не только жилое помещение, площадью свыше 225 квадратных метров, но и надворные постройки в 100 квадратных метров. Пламенем были объяты и 
26 августа 2018, 02:36
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.

На тушение возгорания прибыли 
13 августа 2018, 09:47
Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

9 августа в австрийских Альпах сразу трое человек погибли, сорвавшись с горных склонов. Инциденты произошли в федеральной земле Тироль. Первая трагедия случилась в Кайзеровских горах в районе общины Элльмау. Там двое человек сорвались в пропасть. Причины ЧП и личности погибших 
8 августа 2018, 11:01
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
5 июля 2018, 11:18
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
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