Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова В Сети появилось видео жуткой аварии на улице Карбышева в Самаре. В понедельник, 23 июля, грузовая «ГАЗель», стоявшая на небольшой возвышенности, сорвалась с тормозов и скатилась назад под горку. Когда большегруз начал движение, то из его кузова выпал мужчина. Он …