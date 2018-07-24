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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

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«Любовь к чтению»: В Сызрани «Нива» протаранила киоск свежей прессы

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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти

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- Я слышал только удар, - 
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Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
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ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

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10 июля 2018, 09:28
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