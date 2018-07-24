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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
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24 июля 2018, 09:04
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Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию
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23 июля 2018, 09:57
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«Любовь к чтению»: В Сызрани «Нива» протаранила киоск свежей прессы
Вчера, 20 июля, поздно вечером в Юго-Западном районе Сызрани «Нива» протаранила киоск «Роспечати», передает «Маленькая Сызрань».
По предварительным сведениям, внедорожник ехал по автодороге вдоль Центральной горбольницы, водитель неожиданно потерял управление и на полном ходу врезался в киоск, в …
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21 июля 2018, 05:00
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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
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20 июля 2018, 07:46
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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
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20 июля 2018, 10:55
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12
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ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти
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10 июля 2018, 09:28