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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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В детсадах Самары распределят свободные места
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19 февраля 2019, 03:23
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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Полиция ищет в Самарской области беременную воровку
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19 февраля 2019, 11:52
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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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В Самарской области будут судить банду киднепперов
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18 февраля 2019, 08:09
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре
В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают …
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20 апреля 2018, 01:59
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Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс
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9 апреля 2018, 11:01
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В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела
Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных …
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14 марта 2017, 03:07
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Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»
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17 января 2017, 12:58
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