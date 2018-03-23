12
52
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888  888888b.    888b    888  888              d8888  8888888b.   Y88b   d88P 
      888  888  "88b   8888b   888  888             d88888  888   Y88b   Y88b d88P  
      888  888  .88P   88888b  888  888            d88P888  888    888    Y88o88P   
  .d88888  8888888K.   888Y88b 888  888  888      d88P 888  888   d88P     Y888P    
 d88" 888  888  "Y88b  888 Y88b888  888 .88P     d88P  888  8888888P"       888     
 888  888  888    888  888  Y88888  888888K     d88P   888  888             888     
 Y88b 888  888   d88P  888   Y8888  888 "88b   d8888888888  888             888     
  "Y88888  8888888P"   888    Y888  888  888  d88P     888  888             888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре

В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель 
23 марта 2018, 11:56
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. 
22 марта 2018, 08:02
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, 

22 марта 2018, 09:54
Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

В Тольятти вооруженный преступник в чулке пытался ограбить магазин, расположенный на улице 40 лет Победы. За помощью к полицейским обратилась 44-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что в магазин зашел мужчина, у которого на голове был чулок, а в руке 
20 марта 2018, 05:21
На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.

«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место 

20 марта 2018, 11:13
Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.

На подозреваемых составили 

16 марта 2018, 10:47
В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис турфирмы. Преступление было совершено 7 ноября. Примерно в 16 часов в помещение организации зашли двое грабителей, вооруженных бейсбольной битой и пистолетом. Они потребовали у руководителя организации всю наличку из сейфа, 

16 ноября 2017, 04:08
Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

38-летний житель города Пушкино, ветеран СОБРа, самостоятельно собрал импровизированные доспехи.  
8 августа 2016, 05:01
В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

Сегодня, 29 октября, состоялось официальное открытие единой базы ОМОН, где будут работать и тренироваться 365 человек. Самарские бойцы переедут сюда до 15 ноября. В областном центре останется только подразделение СОБРа. Весь комплекс занимает 4,5 гектара, общая площадь зданий - 14,5 
29 октября 2015, 10:23
В Самарской области во вневедомственной охране сократят 856 человек

В Самарской области во вневедомственной охране сократят 856 человек

Сегодня, 21 июля, начальник областного главка Сергей Солодовников рассказал, что сокращение затронет подразделение вневедомственной охраны, внутреннюю службу и следствие. Всего планируется уволить до 1 ноября 1200 человек, из них 856 в УВО. "Сделаем это все таким образом, чтобы офицеры, способные 
21 июля 2015, 06:59
С 1 ноября МВД прекращает охрану объектов Банка России

С 1 ноября МВД прекращает охрану объектов Банка России

Об этом глава ведомства Владимир Колокольцев проинформировал руководство ЦБ. Генерал отмечает, что в соответствии с поручением президента в ближайшее время в структуре МВД будут сокращены 43 тысячи должностей сотрудников вневедомственных отделов полиции, задействованных на стационарных постах при объектах. Регулятору предложено к 
6 июля 2015, 12:24
В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек

Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из 
10 июня 2015, 02:41
Появилось видео полиции из подпольного покерного клуба в Тольятти

Появилось видео полиции из подпольного покерного клуба в Тольятти

Полицейские Автограда ликвидировали подпольный покерный клуб. В операции принимали участие сотрудники ОМОНа. На момент проверки в заведении находилось 9 посетителей. Изъято 11,5 тысячи рублей, 3 набора для игры в покер, 26 колод карт, ноутбук и телевизор.

На гражданина 1988 года рождения 

6 ноября 2014, 01:35
На Северном Кавказе погиб боец ОМОНа из Тольятти

На Северном Кавказе погиб боец ОМОНа из Тольятти

В ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе погиб сотрудник тольяттинского ОМОНа. Потеря была понесена сегодня, 6 октября. Имя погибшего – Юрий Лабутин. Он являлся бойцом оперативного взвода роты ОМОН ГУ МВД России по Самарской области, дислоцированного в Тольятти.

Юрий Лабутин 

6 октября 2014, 03:57
В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

Во вторник, 30 сентября, прошли обыски в головном офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе в Самаре. По неофициальным данным, сотрудники областного управления экономической безопасности при поддержке СОБРа изъяли финансовую документацию. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уже возбужденных 

1 октября 2014, 09:33
Таможенники и СОБР ищут контрабанду на рынках Самары

Таможенники и СОБР ищут контрабанду на рынках Самары

На рынках Самары торгуют овощами и фруктами, привезенными из государств, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада указом президента России еще в начале августа. Этим утром контрабандистов на овощебазе №3 искали специалисты таможни, управления Федеральной миграционной 

10 сентября 2014, 03:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх