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Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре
В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель …
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23 марта 2018, 11:56
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В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
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22 марта 2018, 08:02
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти
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22 марта 2018, 09:54
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Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом
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20 марта 2018, 05:21
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На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары
В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.
«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место …
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20 марта 2018, 11:13
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов
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19 марта 2018, 09:04
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Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти
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16 марта 2018, 10:47
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В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей
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16 ноября 2017, 04:08
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Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов
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8 августа 2016, 05:01
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В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото
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29 октября 2015, 10:23
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В Самарской области во вневедомственной охране сократят 856 человек
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21 июля 2015, 06:59
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С 1 ноября МВД прекращает охрану объектов Банка России
Об этом глава ведомства Владимир Колокольцев проинформировал руководство ЦБ. Генерал отмечает, что в соответствии с поручением президента в ближайшее время в структуре МВД будут сокращены 43 тысячи должностей сотрудников вневедомственных отделов полиции, задействованных на стационарных постах при объектах. Регулятору предложено к …
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6 июля 2015, 12:24
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В Самаре из здания на Гагарина эвакуировали 50 человек
Сегодня, 10 июня, около одиннадцати часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Гагарина в Самаре. Находку обнаружили на лавочке во дворе административного здания.
К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Опасную территорию оцепили. Из …
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10 июня 2015, 02:41
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Появилось видео полиции из подпольного покерного клуба в Тольятти
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6 ноября 2014, 01:35
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На Северном Кавказе погиб боец ОМОНа из Тольятти
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6 октября 2014, 03:57
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В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе
Во вторник, 30 сентября, прошли обыски в головном офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе в Самаре. По неофициальным данным, сотрудники областного управления экономической безопасности при поддержке СОБРа изъяли финансовую документацию. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уже возбужденных …
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1 октября 2014, 09:33
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Таможенники и СОБР ищут контрабанду на рынках Самары
На рынках Самары торгуют овощами и фруктами, привезенными из государств, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада указом президента России еще в начале августа. Этим утром контрабандистов на овощебазе №3 искали специалисты таможни, управления Федеральной миграционной …
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10 сентября 2014, 03:51