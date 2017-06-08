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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

9 мая на 918 км трассы М-5 около восьми часов утра под Сызранью столкнулись автомобили Peugeot-206 и ВАЗ-2106. По данным полиции, Peugeot двигался в направлении Октябрьска, а ВАЗ-2106 во встречном направлении. Водитель Peugeot-206 оказался зажатым в салоне иномарки. На место 

10 мая 2017, 10:43
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В четверг, 20 октября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП: столкнулись две фуры. Это случилось в 15 часов 10 минут на 1189 километре трассы М-5 «Урал», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обе машины ушли в 
21 октября 2016, 05:14
Под Сызранью столкнулись два большегруза, погиб водитель

Под Сызранью столкнулись два большегруза, погиб водитель

В четверг, 25 августа, примерно в 14:30 в районе Сызрани на 914 километре трассы М-5 столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. По данным сызранских журналистов, один из пострадавших в ДТП водителей позже умер.

Сообщается, 
26 августа 2016, 10:21
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