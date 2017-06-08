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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото
Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной …
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12 мая 2017, 07:00
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Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта
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10 мая 2017, 04:33
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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека
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10 мая 2017, 10:43
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Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин
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5 мая 2017, 02:50
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой
В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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27 апреля 2017, 01:47
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1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков
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31 марта 2017, 01:24
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«Платону» нашли новых плательщиков
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23 ноября 2016, 05:15
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В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель
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21 октября 2016, 05:14
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Под Сызранью столкнулись два большегруза, погиб водитель
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26 августа 2016, 10:21