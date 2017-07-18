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Где искать пропавшие миллионы?
По статистике регионального министерства ЖКХ, из почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов в Самаре каждый третий обслуживается товариществом собственников жилья. По оценкам экспертов, в перспективе их число будет уменьшаться. Активистов, которые при минимальной оплате несли большую нагрузку по работе в …
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18 июля 2017, 10:30
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Самарские переселенцы оказались в зоне риска
Самарская область рискует не исполнить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, констатирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. Губерния входит в число 30 регионов, где выездные проверки показали, что обязательства по предоставлению гражданам новых квартир в срок до 1 сентября …
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17 июля 2017, 09:53
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Тарифы на воду пытаются снизить
В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.
Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти …
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13 июля 2017, 04:15
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Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
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12 июля 2017, 10:46
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Самарскую дорогу перекроют на десять дней
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12 июля 2017, 09:42
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Проран остается без света
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11 июля 2017, 05:39
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Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня
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10 июля 2017, 05:52
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39
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Самый длинный проспект Самары останется перекрытым
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7 июля 2017, 02:47
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В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео
В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.
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19 июня 2017, 03:21
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Когда в дома самарцев дадут холодную воду?
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26 мая 2017, 10:24
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Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек
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26 мая 2017, 08:49