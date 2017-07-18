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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Где искать пропавшие миллионы?

Где искать пропавшие миллионы?

По статистике регионального министерства ЖКХ, из почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов в Самаре каждый третий обслуживается товариществом собственников жилья. По оценкам экспертов, в перспективе их число будет уменьшаться. Активистов, которые при минимальной оплате несли большую нагрузку по работе в 

18 июля 2017, 10:30
Самарские переселенцы оказались в зоне риска

Самарские переселенцы оказались в зоне риска

Самарская область рискует не исполнить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, констатирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. Губерния входит в число 30 регионов, где выездные проверки показали, что обязательства по предоставлению гражданам новых квартир в срок до 1 сентября 

17 июля 2017, 09:53
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
Проран остается без света

Проран остается без света

Остров Проран (он же Поджабный) продолжает оставаться без света. Электричество там исчезло 4 дня назад, в субботу - 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой, оборвало частное судно. В результате около 40 баз отдыха и сотни дач остались без света.

11 июля 2017, 05:39
Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Без электричества в течение трех дней остается остров Проран, его еще называют Поджабный - это любимое место отдыха тысяч самарцев. В субботу частный корабль оборвал 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой. В результате 40 баз отдыха и сотни дач 

10 июля 2017, 05:52
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

В Самаре продлили ограничения для движения транспорта по проспекту Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. Движение  на этом отрезке было ограничено с середины июня. Это связано с аварийной ситуацией на газопроводе. Сообщение об этом 
7 июля 2017, 02:47
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

В поселках  Мехзавод, Крутые Ключи и «Новая Самара»  в очередной раз нет холодной воды. Коммунальщики отключили ее после того, как обнаружили течь на водоводе диаметром 700 мм. Они предполагают, что трубу, глубина пролегания которой составляет 7 метров,  снова повредили дорожные 

26 мая 2017, 10:24
Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

В областной столице накануне произошла крупная авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались свыше 70 000 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как сообщается, при выполнении земляных работ был поврежден водовод диаметром 700 мм. В итоге в Красноглинском 

26 мая 2017, 08:49
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