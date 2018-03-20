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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре
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20 марта 2018, 10:14
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4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
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17 марта 2018, 03:50
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68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре
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16 марта 2018, 08:30
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
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15 марта 2018, 12:42
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Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре
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20 февраля 2018, 10:44
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19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске
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19 февраля 2018, 10:48
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В блогах: американец купил вазовскую "шестерку
Советник посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок купил для личного пользования автомобиль ВАЗ-2106 1987 года выпуска. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook. Дипломат признается, что хотел машину, которая будет выделяться на фоне других.
"Я всегда …
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15 февраля 2018, 07:14
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.
«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников …
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11 декабря 2017, 01:11
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Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин
В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. …
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16 октября 2017, 05:04
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Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии
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9 октября 2017, 09:01