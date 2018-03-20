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Материалы по теме:

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

В Самаре в ночь на 20 февраля загорелся автомобиль, припаркованный на улице Солнечной в Промышленном районе. Пожар произошел в иномарке Toyota Land Cruiser белого цвета, которая находилась около 53-го дома. В МЧС сообщение о происшествии поступило в 2:22. К месту 
20 февраля 2018, 10:44
19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

На днях в полицию обратился за помощью житель Октябрьска. Он рассказал, что кто-то обчистил его автомобиль. Мужчина припарковал машину около дома, а утром он обнаружил, что кто-то открыл у легковушки дверь, и вытащил из нее аккумулятор и автомагнитолу. Оцененный ущерб 

19 февраля 2018, 10:48
В блогах: американец купил вазовскую

В блогах: американец купил вазовскую "шестерку

Советник посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок купил для личного пользования автомобиль ВАЗ-2106 1987 года выпуска. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook. Дипломат признается, что хотел машину, которая будет выделяться на фоне других.

"Я всегда 
15 февраля 2018, 07:14
Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку. Речь идет об 11 участках вдоль важных магистралей Самары. Ограничения вводятся на зимний период – до 1 апреля 2018 года.  

«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, 

14 декабря 2017, 03:37
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

Фото в блогах: во что превратился газон на улице Советской Армии

Блогер Анна Носова обращает внимание властей, что участок напротив дома 153 по улице Советской Армии рядом с плановым университетом превратился в стихийную парковку. "Судя по высохшей траве и укатанной земле, данное место пользуется спросом у автолюбителей. Период дождей в самом 
9 октября 2017, 09:01
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