3
16
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           d888     .d8888b.          d8888                      8888888b.  
          d8888    d88P  Y88b        d88888                      888  "Y88b 
            888    888    888       d88P888                      888    888 
 888d888    888    888             d88P 888   .d88888  888  888  888    888 
 888P"      888    888  88888     d88P  888  d88" 888  888  888  888    888 
 888        888    888    888    d88P   888  888  888  888  888  888    888 
 888        888    Y88b  d88P   d8888888888  Y88b 888  Y88b 888  888  .d88P 
 888      8888888   "Y8888P88  d88P     888   "Y88888   "Y88888  8888888P"  
                                                  888                       
                                                  888                       
                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском 
11 апреля 2018, 12:19
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.

«Это будет четвертый по счету волчонок, 
10 апреля 2018, 08:02
Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки 
10 апреля 2018, 12:25
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх