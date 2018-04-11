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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань
Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт …
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11 апреля 2018, 11:16
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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В блогах: Самарский Арбат осыпается...
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10 апреля 2018, 06:42
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Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары
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10 апреля 2018, 08:02
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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38