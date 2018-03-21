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Из-за прорыва трубы затопило трамвайные пути на Ташкентской в Самаре
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21 марта 2018, 12:27
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Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах
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20 марта 2018, 06:28
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00
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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка …
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20 марта 2018, 05:47
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
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19 марта 2018, 09:00
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«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары
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26 февраля 2018, 04:21
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Фото в блогах: «Промзона Центрального района Тольятти зимой»
Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у …
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21 февраля 2018, 05:38
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Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона
Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.
Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи …
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20 января 2018, 12:56
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В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ
Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки …
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9 октября 2017, 10:15
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19-летнего парня заживо погребли на самарской стройке
На самарской стройке, расположенной на улице Аэродромной около парка Победы, погиб 19-летний парень. Он трудился разнорабочим. На стройке произошел обвал и молодого человека засыпало землей, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, коллеги самарца начали разгребать землю, но не успели …
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18 сентября 2017, 09:44
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ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
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27 июня 2017, 06:20
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В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран
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9 марта 2017, 02:44
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В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану
Блогер Татьяна Ан выложила фотографию, как по высоченному крану на улице Вилоновской ходят люди. "Данное фото сделано из окна дома № 44 - того самого 33-этажного "монстра", как иногда его называют горожане. Не совсем понятно, то ли рабочие решили …
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21 октября 2016, 05:33
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В Самаре опять рухнул кран
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27 мая 2013, 02:31