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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Из-за прорыва трубы затопило трамвайные пути на Ташкентской в Самаре

Из-за прорыва трубы затопило трамвайные пути на Ташкентской в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили, что затопило трамвайные пути на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Остановка Карла Маркса. Очередной прорыв», - 
21 марта 2018, 12:27
Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

20 марта 2018, 06:28
«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра 
19 марта 2018, 09:00
«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары

«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары

Пользователь из Самары опубликовал в соцсети фото «странного свечения». Пост появился днем в понедельник, 26 февраля. По словам автора, это явление наблюдали ночью.

«Сегодня над аэропортом всю ночь странное свечение было..», - сообщает пользователь.

Самарцы отнеслись к этому 
26 февраля 2018, 04:21
Фото в блогах: «Промзона Центрального района Тольятти зимой»

Фото в блогах: «Промзона Центрального района Тольятти зимой»

Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у 
21 февраля 2018, 05:38
Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.

Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи 
20 января 2018, 12:56
В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки 
9 октября 2017, 10:15
19-летнего парня заживо погребли на самарской стройке

19-летнего парня заживо погребли на самарской стройке

На самарской стройке, расположенной на улице Аэродромной около парка Победы, погиб 19-летний парень. Он трудился разнорабочим. На стройке произошел обвал и молодого человека засыпало землей, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, коллеги самарца начали разгребать землю, но не успели 
18 сентября 2017, 09:44
ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух 

27 июня 2017, 06:20
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

Блогер Татьяна Ан выложила фотографию, как по высоченному крану на улице Вилоновской ходят люди. "Данное фото сделано из окна дома № 44 - того самого 33-этажного "монстра", как иногда его называют горожане. Не совсем понятно, то ли рабочие решили 
21 октября 2016, 05:33
В Самаре опять рухнул кран

В Самаре опять рухнул кран

Очередное ЧП на самарской стройке. В минувшую субботу в районе дома №35 по улице Гастелло рухнул кран. К счастью, обошлось без жертв. Упавшая стрела не задела близлежащие дома. Строители от комментариев отказались. Выяснить, кто ведет работы на объекте, пока не удалось. 

27 мая 2013, 02:31
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